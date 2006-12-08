Третина арештованих журналістів арештовані за інтернет

Близько третини журналістів, які перебувають у в`язницях різних країн світу, поплатилися свободою за свої вислови в Мережі. Такого висновку дійшов Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists, далі - CTJ) у своїй доповіді, оприлюдненій у четвер, 7 грудня 2006 року, повідомляє агентство AP.

Нині в місцях позбавлення волі перебуваютья 49 інтернет-журналістів. На думку виконавчого директора CTJ Джоела Саймона (Joel Simon), це свідчить про посилення контролю авторитарних держав над інтернетом.

За даними CTJ, кількість журналістів, що потрапили до в`язниць, протягом останніх двох років продовжує зростати. Зокрема, в 2005 році CTJ мав дані про 125 увязнених репортерів, сьогодні ж їх кількість становить 134.

Лента.ру