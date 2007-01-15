Сховище ядерних відходів принесе Україні 160 млн. дол. на рік

Протягом двох тижнів американська компанія Holtec Int. і НАЕК «Енергоатом» представлять Мінпаливенерго узгоджений проект виконання робіт першої фази реалізації проекту щодо будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО на брифінгу за підсумками зустрічі з головним виконавчим директором Holtec Int. Крісом СІНГХОМ.

При цьому він зазначив, що, враховуючи значущість Чорнобильської трагедії для українського суспільства, при реалізації проекту повинні бути дотримані всі процедури, визначені українським законодавством.

Ю.БОЙКО підкреслив, що, враховуючи світові тенденції динаміки зростання вартості перевезень і зберігання відпрацьованого ядерного палива, реалізація проекту будівництва ЦСВЯП дозволить Україні одержати близько 800 млн. дол. у найближчі 5 років.

«З економічної точки зору, проект дуже вигідний, а ще більше він вигідний із погляду безпеки. Тому, згідно із завданням, яке поставив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у ході візиту до США, ми надаватимемо велику увагу виконанню цього проекту», - сказав Ю.БОЙКО.

Міністр спрогнозував також, що після завершення процедур першої фази компанія Holtec зможе приступити до будівництва ЦСВЯП вже в 2008 році

«Ми завершимо перший етап і почнемо будівництво реально через рік», - сказав Ю.БОЙКО, зазначивши при цьому, що ці терміни реальні.

Як повідомляв УНІАН, контракт між компанією НАЕК «Енергоатом» і Holtec International на проектування й спорудження СВЯП передбачає два етапи. Перша фаза передбачає підготовку ТЕО проекту, його оцінку урядом, необхідне узгодження в міністерствах і відомствах, обговорення з громадськістю, узгодження з місцевими органами влади, проведення референдуму щодо розміщення, затвердження парламентом.

Другий етап включає ліцензування, будівництво й введення в експлуатацію сховища. Вартість першої фази - 250 тис. дол. Вартість контракту на створення ЦСВЯП - 145 млн. дол., з яких Holtec профінансує 90%.

Корпорація Нoltec international (США) наприкінці грудня 2004 року була визнана переможцем конкурсу зі створення сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР.

Тендер у рамках інвестиційного проекту будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС із залученням в проект новітніх технологій у сфері зберігання ВЯП АЕС було оголошено в липні 2003 року. Умовами тендеру передбачалося будівництво «під ключ» і введення в експлуатацію пускового комплексу сховища ВЯП, а також передача відповідних технологій для подальшої перебудови сховища силами експлуатуючої організації.

Перше в Україні СВЯП введено в експлуатацію у вересні 2001 року на Запорізькій АЕС. На ньому зберігається ВЯП тільки цієї станції.

Довідка УНІАН. Компанія Нoltec international була заснована в 1986 році. З того часу вона поставляє устаткування 150 електростанціям у всьому світі. Компанія має відмінну репутацію й бездоганний фінансовий та експлуатаційний послужний список. Її продукція ліцензійована Комісією з регулювання ядерної енергетики США та іншими професійними установами в Таїланді, Південній Кореї, Мексиці, Бразилії, Великобританії та Іспанії. Програма забезпечення якості компанії Нoltec сертифікована Комісією з регулюванню ядерної енергетики США. Понад 80% відпрацьованого ядерного палива в США зберігаються в системах виробництва компанії Нoltec. Те ж саме відбувається з 60% відпрацьованого ядерного палива в Південній Кореї, 60% - у Тайвані, 100% - у Мексиці, 100% - у Великобританії та 100% у Бразилії.