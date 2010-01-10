Будівництво найбільшої сонячної електростанції починають у Чехії

Найбільша в Європі чеська енергетична компанія CEZ починає будівництво найбільшої в Чехії сонячної електростанції, яку мають ввести в дію рівно через рік, повідомляє Чеське радіо.

За даними радіостанції, для будівництва було обрано земельну ділянку розміром в 60 гектарів на околицях міста Чеські Будейовіце.

Солярні панелі займуть територію, на якій можна було б розмістити 80 футбольних полів, зазначає Чеське радіо. Потужність електростанції становить 30 мегават.

Проект будівництва сонячної електростанції пов`язаний із зобов`язанням енергетичної компанії CEZ інвестувати до 2020 року в створення джерел енергії, що обновляються, 30 мільярдів чеських крон (близько 1,2 мільярдів євро).