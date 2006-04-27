«Утоплеників» з Європи переправлятимуть в Україну

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) застерігає від можливої появи в Україні «автомобілів-утоплеників» із Європи. Про це УНІАН повідомив генеральний директор ВААІД Олег НАЗАРЕНКО.

За його інформацією, після повені в 2006 році в Угорщині, Австрії, Словенії, Чехії та інших країнах Східної Європи, до України збільшиться потік автомобілів, що побували під водою.

При цьому він зазначив, що за оцінками експертів, у механізмі автомобіля, що пробув довгий час під водою, відбуваються незворотні зміни, й такий автомобіль стає просто небезпечним на дорозі, не говорячи вже про можливість відмови будь-якої системи у будь-який момент (бортовий комп`ютер дасть збій у будь-який момент, електросистема закоротить і автомобіль спалахне, двигуну вже через декілька десятків кілометрів пробігу буде необхідний капітальний ремонт, гальмівна система може відмовити у будь-який момент тощо). Причому, відрізнити автомобіль-«водолаз» від нормального для неспеціаліста неможливо.

Теоретично, навіть автомобіль 2006 року випуску з нульовим пробігом може бути захопленим стихією в якомусь європейському автосалоні, проданим потом за дешевою ціною, перегнаним до України й знаходиться в очікуванні на свого покупця, який нічого не підозрює.

Також експерт повідомив, що для того, щоб убезпечити себе від покупки «автомобіля-утопленика», необхідно вимагати в українського продавця документи на автомобіль. Автомобіль, увезений офіційним автоімпортером за прямою поставкою із заводу-виготівника або уповноваженої ним фірми, є на 100% автомобілем без дефектів (документом на такий автомобіль є вантажна митна декларація, в якій вказаний відправник вантажу). Слід пам`ятати, що, купуючи автомобіль у офіційного дистриб`ютора, імпортера, ділера або субділера (істотної різниці немає, головне - зв`язок із виробником), покупець упевнений у відповідальності виготівника за проданий товар, на відміну від покупки нового автомобіля в автосалоні або на базарі (теж істотної різниці немає).

До того ж офіційним українським продавцем надається гарантія за часом або пробігом.

Купуючи ж автомобіль на руках або в автосалоні неофіційного імпортера, покупець завжди ризикує, як мінімум, придбати автомобіль, не адаптований до доріг України, або «автомобіль-утопленик», а то й такий, що перебуває в розшуку в Інтерполі.

Також О.НАЗАРЕНКО повідомив, що поширеною помилкою наших співвітчизників є твердження, що завод-виготівник у будь-якому випадку несе повну відповідальність за випущений ним автомобіль, й тому абсолютно немає різниці, де придбано автомобіль: у офіційного імпортера - представника заводу, або в «лівому» автосалоні або на ринку.

«Завод не несе відповідальності за автомобіль у разі порушення умов його експлуатації: не тільки не використовувати автомобіль як підводний човен, але й вчасно проходити планове технічне обслуговування, встановлювати на автомобіль тільки заводські запасні частини та використовувати тільки обумовлені витратні матеріали», - додав експерт.