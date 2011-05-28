Китай готовий прийняти німецьких атомників після закриття АЕС у Німеччині

Китай готовий прийняти у себе німецьких атомників, які можуть залишитися без роботи в результаті поступової відмови ФРН від ядерної енергетики, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Заступник голови Асоціації атомної енергетики Китаю (CNEA) Сюй Юймін (Xu Yuming) заявив: "Ми запрошуємо експертів працювати і займатися дослідженнями у нас. Німецькі АЕС одні з кращих у світі, а німецькі учені та інженери мають високу репутацію".

При цьому Сюй Юймін зазначив, що не може зрозуміти намірів німецького уряду відмовитися від атомної енергетики. Він наголосив, що для такої бідної корисними копалини країни, як Німеччина відмова від АЕС була б помилкою.

Після аварії на японській АЕС "Фукусіма-1", нагадує Лента.ру, уряд Ангели Меркель докорінно переглянув енергетичну політику. Якщо 2010 року кабінет вирішив продовжити терміни дії 17 німецьких АЕС на 8-14 років і провів відповідний закон, то тепер уряд зайнятий розробкою плану швидкої відмови від атомної енергетики, який подасть уже в перших числах червня.

Зі свого боку влада КНР навіть після аварії на "Фукусімі-1" не мають наміру відмовлятися від АЕС, а навпаки - активно розвивати атомну енергетику. Щороку на ці цілі планується інвестувати 80 мільярдів юанів (9 мільярдів євро). Нині в Китаї налічується 13 реакторів, ще 28 будуються.