АвтоВАЗ починає випуск Lada Kalina в трьох комплектаціях

ВАТ "АвтоВАЗ" (Тольятті) з липня розпочинає випуск автомобілів Lada Kalina в трьох комплектаціях - "стандарт", "норма" і "люкс", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інформацію з ВАТ.

Донині всі автомобілі цього сімейства випускалися в одній комплектації - ``норма``.

Вже в липні планується зібрати 200 хетчбеків Lada Kalina і 300 седанів у комплектації “стандарт”. Від “нормы” ця версія відрізняється відсутністю електропідсилювача рульового управління, штучною шкірою в оббивках сидінь і дверей, а також відсутністю деяких деталей інтер`єру, зокрема дзеркала в протисонячному козирку та додаткової оббивки багажного відсіку.

На липень також заплановане виготовлення тисячі седанів і хетчбеків Lada Kalina в комплектації “норма” з елементами “люкс”. Такі автомобілі додатково обладнані подушками безпеки водія і пасажира переднього сидіння, а також механізмами попереднього натяжіння передніх ременів безпеки з обмежувачем зусилля. Крім того, в автомобілі передбачена оксамитова оббивка салону, молдинги дверей, чорне покриття дверних стійок і легкосплавні диски коліс.

Виготовлення Lada Kalina в покращеній комплектації є підготовкою до випуску виконання “люкс”, яке з`явиться на конвейєрі восени цього року. Топ-версія Lada Kalina включатиме ще кілька опцій, зокрема підігрів сидінь і електрокеровані зовнішні дзеркала", - наголошується в повідомленні.