По бездоріжжю вдарили автомобілями Луї де Фюнеса

На деякий час автостоянка біля Києво-Печерської лаври стала музеєм на колесах: через столицю України прокотилося міжнародне ретро-раллы «Козак 2007». 6 липня вісімнадцять машин Сітроен Траксьон Авант стартували з Парижа, щоб присвятити свою подорож до Дня Незалежності Франції. Одинадцятого числа шістнадцять автомобілів з тридцяти двома учасниками пробігу прибули до Києва. Усушка-утруска, що сталися в дорозі, зробили своє: дві машини «зависли» в Житомирі.

Роздивляючись на ці автомобілі, більшості з яких по кілька десятків років, кияни немов потрапили у фільми за участю Луї де Фюнеса. Саме на таких каталися герої «того» життя.

Утім, на все це слід дивитися ширше: Сітроен в останні роки взагалі став символом Франції. Треба сказати, українські шанувальники авторетро не осоромилися перед своїми французькими колегами за хобі. Зустрічаючи гостей, вони теж продемонстрували свої машини перед зустріччю. На «розігріві» можна було побачити Сітроени, які «живуть» в Україні.

Володимир Вільдермут купив свою машину в Німеччині в 1994-му. "Сітроен 2CV" коштував йому одну марку.

- Ця модель була розроблена напередодні війни. І коли фашисти окупували Францію, експериментальні розробки цього автомобіля вирішили зберегти, щоб вони не дісталися ворогові. Креслення машини були заховані на території заводу, а зразки замасковані під коляски. І лише 1947 року почався масовий випуск цієї марки. Цю машину назвали «гидким каченям» за її форму, але вона швидко здобула популярність завдяки своїй простоті і низькій ціні, - каже пан Володимир.

Утім, французів зустрічали не тільки Сітроени. Можна було також побачити «мажорні» автомобілі радянського періоду “Побєду” і “Чайку”. Віктор Крутіченко, власник останньої, сказав:

- Ця машина 1967 року випуску. Спочатку працювала в Москві в управлінні справами ЦК КПРС. Через сім років була передана до ЦК КПРС України, потім до Рівненської область, там я її і купив.

Дар радянських комуністів українським змінив колір з чорного на білий, всередині зазнав незначних змін.

Андрій Андрєєв, інший колекціонер, купив свій «Шевроле майстер де Люкс» за сімсот доларів. Працював над ним у гаражі протягом трьох років, витративши на все близько десяти тисяч доларів, і тепер автомобіль 1938 року виглядає як новенький.

Що ж до гостей, то вони прибули з деяким запізненням: на дорогах пробки. Ніч французи провели на кордоні, а о 7 ранку прибули до Львова, проїхавши до цього Німеччину і Польщу. Гості були втомлені й голодні, проте дещо розповіли про свою подорож. Мешканець Ліона Даніель Кюлас:

- Я придбав цей автомобіль 1955 року випуску спеціально, щоб подорожувати на ньому. До цього він тривалий час стояв у гаражі, був у поганому стані, але я його відремонтував. Перетнув на ньому всю Австралію, ПАР. Мені подобається ретро-раллі, тому що старі автомобілі привертають інтерес безлічі людей в тих місцях, куди приїздиш. І зустріч, яку ви нам тут влаштували, вкотре свідчить про це.

Зустріч справді виявилася живою: кияни відразу почали фотографуватися біля машин і мацати їх. Наступний крупний пункт ретро-раллі – Москва, після чого Сітроени вирушать на Санкт-Петербург. Повернуться французи додому 28 числа через Фінляндію, Швецію і Бельгію.

Антон Зікора