Ракета «Зеніт» вивела на орбіту європейський супутник

Українсько-російська ракета «Зеніт-3SL» з розгінним блоком ДМ-SL і європейським супутником зв`язку Atlantic Bird 7 стартувала сьогодні за програмою «Морський старт»" (Sea Launch) з плавучої платформи в Тихому океані, повідомляє сайт Sea Launch.

Старт ракети виробництва українського КБ «Південне» з розгінним блоком виробництва російської ракетно-космічної корпорації «Енергія» було здійснено о 13.18 за часом тихоокеанського побережжя США.

Супутник Atlantic Bird 7 масою близько 4,6 тонни належить концерну Eutelsat і сконструйований EADS Astrium. Очікується, що супутник пропрацює на геостаціонарній орбіті більше 15 років і забезпечуватиме цифрове телемовлення і доступ до мережі інтернет на Близькому Сході, півночі і північному заході Африки. Супутник створено на платформі Eurostar E3000, на його борту 56 транспондерів Ku-діапазону.

Міжнародний консорціум Sea Launch було створено в 1995 році. Спочатку до нього увійшли дочірнє підприємство американської аерокосмічної корпорації Boeing (40%), російська РКК корпорація «Енергія» (25%), норвезька суднобудівна компанія Aker Solutions (20%), а також українські підприємства «Південне» і «Південмаш» (15%).

Наприкінці липня 2010 року за рішенням суду Energia Overseas Limited (EOL), що є дочірньою компанією корпорації «Енергія», одержала 95% акцій консорціуму «Морський старт», Boeing - 3% і Aker Solutions - 2%.

На сьогодні за програмою «Морський старт» здійснено 30 запусків ракет-носіїв «Зеніт-3SL» з рухомої стартової платформи в Тихому океані, з яких два були аварійними.