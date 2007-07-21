Північна Корея вимагає ядерні реактори на легкій воді

Північна Корея повинна одержати реактори на легкій воді в обмін на закриття ядерного об`єкту в Йонбені, заявив голова делегації КНДР на шестисторонніх переговорах Кім Ге Гван.

"Ми обговорюємо (на шестисторонніх переговорах) нині план, який передбачає припинення, закриття і повний демонтаж ядерного об`єкту в Йонбені. Для того, щоб це відбулося, ми вимагатимемо реактори на легкій воді", - заявив він, виступаючи в пекінському аеропорту перед журналістами за підсумками останнього раунду переговорів.

Він також наголосив, що вирішення проблеми ядерної програми Пхеньяну полягає не в постачаннях палива, а в зміні "недружньої політики США" щодо КНДР, передає Reuters з посиланням на японські ЗМІ.

Напередодні в Пекіні закінчився черговий раунд шестисторонніх переговорів з північнокорейської ядерної проблеми. Наступна зустріч представників шістьох країн відбудеться в серпні 2007 р. Раніше сьогодні Кім Ге Гван позитивно оцінив підсумки останнього раунду. Проте він зазначив, що часу для встановлення часових рамок наступного кроку з цього питання було недостатньо.

Нагадаймо, перед початком переговорів голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Мухаммед Ель-Барадеї підтвердив припинення роботи п`яти північнокорейських ядерних об`єктів - окрім головного об`єкту, реактора в Йонбені, були закриті дві заморожені раніше будівельні майданчики для більших реакторів, об`єкт з виготовлення палива для реактора та об`єкт для виготовлення збройового плутонію.

Протягом першого дня переговорів КНДР висловила готовність закрити всі свої об`єкти, що стосуються ядерних розробок, протягом найближчих 5-6 місяців, тобто до кінця року. Крім того, голова північнокорейської делегації Кім Ге Гван також висловив намір задекларувати всі без винятку програми КНДР, які мають стосунок до ядерних досліджень.

Раніше в КНДР прибуло судно з першою партією з обіцяних країні Південною Кореєю 50 тис. т палива. Доставка палива разом з отриманням коштів, "заморожених" на вимогу США в банці Banco Delta Asia в Макао, була однією з основних умов, на яких КНДР була готова почати ядерне роззброєння.