Телеканал News One став ефірно-кабельним.

Як повідомляєMIGnews.com.ua, довгий час новинний телеканал News One вів мовлення за супутниковою ліцензією в кабельних мережах. За минулі 5-6 місяців покриття в цих мережах канал News One збільшив на 21 відсоток. А вже з листопада 2011 року, згідно з одержаною ефірною ліцензією, канал News One з`явиться і в аналогових мережах України.

У прес-службі телеканалу News One повідомили про те, що планується й подальше розширення зони поширення сигналу новинного телеканалу.

Нагадаємо, починаючи з вересня 2011 року, в світовому медіа-просторі розпочав мовлення Перший єврейський канал новин Jewish News One (JN1). Його презентація відбулася в Брюсселі, де канал має власний офіс (представництва працюють у Тель-Авіві, Києві, Берліні і Москві, в найближчій перспективі готується відкриття офісів у Лондоні, Вашингтоні та інших світових столицях). Слоган телеканалу, мовлення якого вестиметься вісьмома мовах 24 години в добу, - "Дивися, щоб бачити!". Завдання редакції - створити на цікавих матеріалах медіа-платформу міжнародного рівня, над чим уже працюють кращі журналісти з Великобританії, Ізраїлю, Австралії, Нідерландів, США, інших країн.