Азаров: через тести ми втрачаємо талановитих студентів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за доцільне надати вищим навчальним закладам право відбирати абітурієнтів, які планують навчатися IT-спеціальностям, за результатами тестування, поєднаного з іспитами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив учора на нараді з ректорами провідних вищих навчальних закладів України з питань якості підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій.

Зокрема, за словами прем`єр-міністра, зовнішнє незалежне тестування допомогло зменшити корупцію під час вступу до вишів. «Але мене турбує, що через них (тести – УНІАН) ми втрачаємо талановитих і неординарних абітурієнтів. Може все ж таки у таких важливих напрямах, як IT-технології, повинні надати право вишам саме цих студентів (що вступають на спеціальності IT-сфери - УНІАН) відбирати за якоюсь особливою системою з іспитами», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що також необхідно для розвитку IT-сфери розробити систему відбору школярів на ранніх етапах.

Прем`єр-міністр також вважає за необхідне збільшити у вищих навчальних закладах кількість місць на навчання за державним замовленням фахівців IT-галузі.

«Ми готові збільшити держзамовлення, щоб у наших базових вишах збільшити підготовку фахівців цієї сфери», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що доцільно відкривати нові факультети із навчання фахівців IT-галузі.

Водночас прем`єр вкотре висловив думку, що система вищої освіти України переважно готує не тих фахівців, які необхідні для розвитку економіки. Він підкреслив, що на перших етапах незалежності України дійсно була необхідна велика кількість юристів і економістів, проте зараз більш затребуваними є фахівці у сфері інформаційних технологій.

Крім того, М.АЗАРОВ погодився з думкою ряду ректорів вишів про необхідність із метою підвищення якості освіти прийняти постанову про зменшення кількості студентів, яких навчає один викладач, а також полегшення умов ввезення з-за кордону обладнання, необхідного для навчання.

Також прем`єр підкреслив, що у четвер, 16 лютого, проведе чергову зустріч із учасниками робочої групи з підготовки законопроекту про вищу освіту в Україні. На думку М.АЗАРОВА, процес підготовки цього законопроекту необхідно завершувати.