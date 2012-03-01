Google впроваджує нову політику конфіденційності

Компанія Google з 1 березня запроваджує нову політику конфіденційності, попри побоювання, що нововведення може суперечити законам ЄС щодо недоторканності персональної інформації.

Як повідомляє BBC Україна, нова політика дозволить Google збирати інформацію про користувачів зі своїх різноманітних онлайн-сервісів - YouTube, Gmail і Blogger. Компанія пояснює, що це дозволить їй краще налаштувати результати пошуку.

Google об`єднав 60 основних принципів, які раніше діяли для окремих сервісів, в єдину політику, дійсну для усіх продуктів компанії.

Однак французькі організації з захисту персональної інформації вже заявили, що такий крок порушує правила конфіденційності, які діють у Європейському Союзі.

Напередодні французький регулятор CNIL закликав Google "взяти паузу" і переглянути запропоновану політику конфіденційності ще раз.

"CNIL та інші організації з захисту приватних даних Євросоюзу глибоко занепокоєні поєднанням особистих даних з різних сервісів", - йдеться в повідомленні регулятора.

У повідомленні також висловлено "сильний сумнів в законності і справедливості такої обробки, її відповідність європейському законодавству про захист даних.

Регулятор обіцяв надіслати Google питання про зміни до середини березня.

Своєю чергою у Google кажуть, що з радістю дадуть відповіді на всі питання регуляторів з захисту персональних даних.

"Незважаючи на те, що з 1 березня ми змінюємо політику конфіденційності, обов’язок збереження принципів приватності у нас сильний як ніколи", - сказав радник з політики конфіденційності Google Пітер Флейшер.

Компанія відхилила пропозицію регулятора утриматися від впровадження політики конфіденційності і вона набуде чинності після опівночі 1 березня.

Бізнес-модель – продаж реклами, прив’язаної до поведінки користувача, – залежить від збору інформації про дії відвідувачів у мережі.

До сьогоднішнього дня ця інформація містилася окремо для кожного сервісу Google. Це означало, що результати пошуку, наприклад, у YouTube, не були пов`язані з рекламою, яку ви побачите на іншому сервісі Google, наприклад, Gmail.

За умовами нової угоди, яка є обов`язковою для користувачів сервісів Google і від неї не можна відмовитися, результати вашої активності на різних сайтах Google будуть пов’язані між собою.

Багато веб-сайтів та блогів пояснили користувачам, як Google буде використовувати історію їхніх дій у мережі. На думку експертів, користувачі зможуть отримати доступ і видалити свою історію за посиланням google.com/history.

Користувачі також зможуть побачити, які сайти Google зберігають інформацію про їхні дії на панелі приладів Google Dashboard.