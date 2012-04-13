Кількість спаму зменшилася майже на 20%

Згідно з повідомленням, у березні експертам компанії спільно з колегами з інших організацій, що спеціалізуються у галузі інформаційної безпеки, вдалося знешкодити нову версію сумнозвісного ботнету Hlux/Kelihos. В результаті частка електронного сміття в поштовому трафіку за підсумками місяця скоротилася на 3,5%, становивши в середньому 75%. В абсолютних цифрах це означає, що кількість спаму, порівняно з лютим, зменшилася майже на 20%.

Проте зниження обсягів незапитаної електронної кореспонденції ніяк не позначилося не ступені її небезпеки. Показник спрацьовування поштового антивірусу залишився на рівні минулого місяця (2,8%). При цьому розповсюджувачі шкідливого коду за допомогою електронної пошти придумують усе нові, хитріші прийоми соціальної інженерії.

Найбільш яскравим прикладом цього стала зафіксована в березні розсилка повідомлень, підроблених під електронні підтвердження про придбання авіаквитка, що призводило до встановлення на комп'ютер троянця, що завантажував відому шкідливу програму ZeuS/Zbot, призначену для крадіжки даних клієнтів різних платіжних онлайн-сервісів. У США зловмисники пропонували безкоштовно стати володарями iPad3, щоб змусити користувача вступити у фінансову піраміду, перейти по фішинговому або шкідливому посиланню, або встановити рекламну програму. В Рунеті ж розсилалися повідомлення, в яких невеликі магазини або навіть перекупники в Росії, в Україні й ще деяких країнах Європи пропонували придбати iPad3 або залишити на нього попереднє замовлення.

Частка фішингових листів у поштовому потоці, порівняно з лютим, зменшилася вдвічі й становила 0,01%. У рейтингу категорій організацій, найцікавіших фішерам, лідирують, як і раніше, фінансові організації. На них припадає майже чверть усіх спрацьовувань антифішингу. Порівняно з лютим найпомітнішою зміною в рейтингу стало збільшення частки фішингових атак на користувачів інтернет-магазинів на 1%.

Частка традиційного лідера тематичного рейтингу спаму - «Освіта» зменшилася в березні на 8,4 п.п., у результаті за підсумками березня воно зайняло другий рядок (частка в спамі - 16,6%). Лідером рейтингу в березні стала тематика «Медикаменти. Товари для здоров'я» - 17%. На третьому місці «Нерухомість» - 15,1%. Частка замовленого спаму в березні збільшилася й практично досягла 60%. Цьому сприяло збільшення кількості листів інших категорій замовленого спаму. У березні значно збільшилася частка реклами нерухомості (+5,9%) і відпочинку та подорожей (+3,9%) тощо.

Березень не приніс суттєвих змін у рейтинг держав-джерел спаму. Трійку лідерів як і раніше складають Індія, Індонезія та Бразилія, а Росія піднялася на одну сходинку вгору і тепер займає 13-у позицію. Україна не входить до першої двадцятки рейтингу.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн доларів США.