Експерти: Солома може заміняти Україні щорічно 3 млрд кубометрів імпортного газу

Таку думку висловили експерти та розробники енергетичних установок на біомасі, пише Радіо Свобода.

В енергетичній стратегії України солома визнана стратегічним ресурсом, однак її використовують вкрай мало, попри низьку ціну. Серед причин – нестача відповідного досвіду.

Зараз багато компаній закуповують солому просто з поля. З неї виготовляють тверде паливо – брикети й пелети. Якщо замовники збирають солому самі, то платять за неї 50 гривень за тону. Якщо ж фермер має обладнання для тюкування, і продає тюки – ціна зростає.

Україна виробляє понад 50 мільйонів тонн соломи щороку, і близько третини від неї може використовуватися для опалення (решту складає незамінна для сільського госпадарства потреба у добриві й кормах для худоби), стверджують розрахунки НТЦ «Біомаса».

Попри це, ринок соломи в Україні досі не сформований, вважає експерт консалтингової агенції «ААА» Марія Колесник.

«Коли цей ринок стане цивілізованим – невідомо. Використовують цей ресурс максимум наполовину. Займатися повинні самі аграрії – бо зараз вони чекають, що хтось приїде і забере. Все залежить від оновлення парку техніки: якщо комбайни будуть брикетувати її, а не розкидати полем – продавати буде легше», – зазначає Марія Колесник.

Аграрії, які замінюють газ на солому, використовують для цього здебільшого сучасні котли закордонного виробництва. Вони можуть працювати на різних видах рослинних відходів.

Зі свого боку, в департаменті інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики наводять інформацію про те, що солома є екологічно нейтральною, оскільки не збільшує кількості парникових газів. Коли поле засіяне зерновими, то воно споживає більше вуглекислоти, аніж виділяється потім, коли солому з цього поля використовують для опалення.

Використання біомаси, одним з видів якої є солома, передбачено енергетичною стратегією України до 2030 року.

Розробники програми вважають, що біомаса, яка в Україні щороку стає відходами, може замінити близько 10 мільярдів кубометрів природного газу, зокрема солома – майже три мільярди.