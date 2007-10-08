Нобелівську премію присудили за ”генетичний нокаут”

У Каролінському інституті оголошено імена лауреатів Нобелівської премії у області медицини і фізіології. Згідно з рішенням шведської Королівської академії наук, ними стали американці Маріо Капеккі (Mario R. Capecchi) і Олівер Смітіс (Oliver Smithies), а також підданий Великої Британії сер Мартін Еванс (Martin J. Evans).

Як йдеться в прес-релізі Нобелівського комітету, вони удостоєні нагороди за дослідження основ введення специфічних генетичних модифікацій в організми мишей шляхом використання стовбурових клітин ембріонів. Зокрема, йдеться про розробку способу "вимикати" ті або інші гени в клітинах зародка (методика одержала назву "Генетичного нокауту" - gene knockout).

За допомогою цієї технології учені здобули можливість одержувати клітинні лінії із заданими фізіологічними особливостями, досліджуючи таким чином розвиток хвороб, зумовлюваних генетично - раку, діабету, муковісцидозу, захворювань серцево-судинної системи.

Сер Мартін Еванс народився у 1941 році. Він є першовідкривачем стовбурових клітин. Він є випускником і співробітником Кембріджського університету, а також професором генетики ссавців в Університеті Кардіффа.

Смітіс народився в 1925 році в Галіфаксі, Велика Британія, закінчив Оксфордський університет і є професором в Університеті Північної Кароліни

Капеккі народився в 1937 році у Вероні (Італія) і працює у медичній школі Університету штату Юта.

Сума Нобелівської премії цього року складає в кожній номінації 10 мільйонів шведських крон (1,542 мільйона доларів). Оскільки в одній номінації перемогли відразу декілька чоловік, грошова винагорода буде розділена між ними в рівних частках.

Урочиста церемонія нагородження Нобелівськими преміями відбудеться 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Король Швеції, за традицією, вручить нагороди в Концертному будинку Стокгольма, а потім у Блакитному залі ратуші відбудеться нобелівський бенкет.

Лента.ру