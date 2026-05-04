Російській армії передали нові зенітні ракети (фото)

Середня швидкість ракети 9М333 становить 550 м/с, вона здатна вражати цілі на висоті від 10 до 3500 метрів.

Концерн "Калашніков" відвантажив нову партію зенітних керованих ракет (ЗУР) 9М333 для російської армії. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

ЗУР 9М333 застосовується зенітним ракетним комплексом "Стріла-10" та його модифікаціями, які активно використовуються у російсько-українській війні.

Ракета призначена для ураження повітряних цілей в будь-який час доби в умовах застосування різних перешкод. Вона може вражати, зокрема, пілотовані літальні апарати та крилаті ракети.

Відео дня

Головка самонаведення ракети має три режими роботи: фотоконтрастний, інфрачервоний та перешкодовий. Це, за словами росіян, є "найважливішою перевагою над іншими виробами такого класу".

Середня швидкість ракети становить 550 м/с, вона здатна вражати цілі на висоті від 10 до 3500 метрів. Боєприпас працює за принципом "вистрілив-забув".

Зазначається, що ЗУР 9М333 виробляється в АТ "Концерн "Калашников" з 2020 року і "добре зарекомендувала себе" в умовах російсько-української війни, про що нібито має свідчити зростання держоборонзамовлення на 2026 рік.

Російські зенітні комплекси – інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що концерн "Калашников" розпочав попередні випробування високоавтоматизованого зенітного ракетного комплексу ближньої дії для територіальної протиповітряної оборони під назвою "Крона".

На думку деяких фахівців, йдеться не стільки про новий комплекс, скільки про реінкарнацію не дуже успішного ЗРК "Сосна".

Презентація "новинок" кремлівського ОПК відбувається на тлі великих втрат російських ЗРК, які останнім часом зросли ще більше.

Раніше в СБУ повідомили, що протягом минулого року спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України далекобійними ударами знищили половину наявних у росіян зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Вас також можуть зацікавити новини: