Росія атакувала одразу п’ять об’єктів 'Нафтогазу': що відомо про масштабні удари

Інтенсивність російських атак на нафтогазові об’єкти України зростає.

Росія атакувала п'ять об'єктів державної енергетичної компанії "Нафтогаз" за останні 24 години, пошкодивши обладнання та викликавши пожежі. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Лише за минулу добу росіяни атакували п’ять об’єктів Нафтогазу у Сумській та Харківській областях. Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси", – написав топ-менеджер на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, фахівці ДСНС України разом із спеціалістами "Нафтогазу" працюють на місцях і вживають усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати наслідки російських ударів.

Раніше Корецький повідомляв, що росіяни атакували об’єкти "Групи Нафтогаз" на вихідних. Обстрілів зокрема зазнав газовидобувний об’єкт на Харківщині, унаслідок чого було пошкоджено обладнання.

Топ-менеджер додав, що внаслідок влучання російської авіабомби в Запорізькій області було пошкоджено газопровід, через що частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

Загалом, за даними Сергія Корецького, від початку року російські сили близько 100 разів атакували об’єкти "Групи Нафтогаз".

Нагадаємо, у кінці березня росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" в Полтавській області. За словами голови Полтавської обласної державної адміністрації Віталія Дяківнича, в результаті атаки без газопостачання залишилися понад п’ять тисяч абонентів.

У квітні УНІАН писав, що російські сили посилили удари по нафтобазах України. Повідомлялося, що під обстріли потрапили об’єкти в Кривому Розі, Дніпрі та в Одеській області, внаслідок чого було втрачено тисячі тонн пального на мільйони доларів.

На думку фахівців, виходом із складної ситуації для України може стати створення спеціальних підземних сховищ.

