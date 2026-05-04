'Немає підстав робити дешеві жести': Фіцо зробив заяву після переговорів із Зеленським

Словаччина не підтримуватиме виділення кредитів на військові потреби України і не надаватиме зброю безкоштовно.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має діаметрально протилежні погляди з українським президентом Володимиром Зеленським на такі питання війна, нафта, кредити і зброя.

Про це повідомляє видання Dennik N. "Мені здається, що Зеленський був досить гнучким. Ми спробуємо організувати переговори у Братиславі. У мене немає підстав робити дешеві жести", - наголосив Фіцо на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані.

Раніше, 2 травня, Фіцо після телефонної розмови з Зеленським завив, що поїхав би до Києва.

Примітно, що раніше Фіцо всіляко уникав можливості приїзду до Києва. Тепер він каже, що не наполягає на тому, де мають бути переговори.

"Спільні урядові переговори будуть у Братиславі або Києві", - сказав Фіцо.

Він додав, що обидві країни вже пробували застосовувати такий спільний формат для переговорів:

"Якби я більше розмовляв з Зеленським, ми б з’ясували, що маємо діаметрально протилежні погляди. Я маю відмінну думку щодо війни, нафти, щодо того, чи повинні їм надаватися кредити".

Водночас, як зазначив Фіцо, з іншого боку, Словаччина і Україна є сусідніми країнами, і тому, "нам потрібно працювати над автомобільним і залізничним сполученням, а також над енергетикою".

"Залишається правдою те, що Словаччина не підтримуватиме жодних військових позик і не надсилатиме зброю безкоштовно. Якщо хтось хоче зброю, він може купити її", - завив Фіцо.

Зустріч Зеленського і Фіцо

Як повідомляв УНІАН, український президент зустрівся з Фіцо в Єревані. Після чого Заленський заявив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною. Команди обох країн працюватимуть над графіком візитів.

За словами Зеленського, Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху.

