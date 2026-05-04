Росіяни показали Су-35С у '‎режимі звіра': які саме ракети несе винищувач (фото)

Можна припустити, що росіяни нарощують виробництво авіаційних ракет різних типів.

У Мережу виклали фото і відео "озброєного до зубів" багатофункціонального російського винищувача Су-35С. На них звернули увагу військові оглядачі, зокрема Массімо Франтареллі (Massimo Frantarelli).

За його даними, відео було опубліковане російським Міністерством оборони. Точна дата зйомки не вказана, але, найімовірніше, його було знято навесні цього року.

Судячи з оприлюднених кадрів, винищувач Су-35С несе:

2 ракети класу "повітря-повітря" малої дальності Р-73/Р-74;

2 ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності Р-77М;

1 ракету класу "повітря-повітря" середньої дальності Р-77-1;

1 ракету класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37М;

1 протирадіолокаційну ракету Х-31ПМ

На Заході такий набір озброєння називають "Beast mode", або "Режим звіра". Це не технічний термін, а суто метафоричний опис бойового літака, який несе набір озброєння, який переважає стандартний комплект.

Це не перший випадок, коли росіяни демонструють Су-35 із великою кількістю різноманітних ракет. Схоже фото вони опублікували у березні: показаний тоді Су-35 також ніс ракети Р-73, Р-77, Р-77М, Р-37М та Х-31ПМ.

Можна обережно припустити, що росіяни нарощують виробництво авіаційних ракет різних типів. Так, за словами російських пропагандистів, нова Р-77М вже вішається на винищувачі штатно.

Росіяни також нарощують виробництво керованих авіабомб. Принаймні, такий висновок можна зробити із нещодавньої публікації, на якій можна бачити бомбардувальник Су-34 з одночасно підвішеними чотирма керованими бомбами з УМПК і двома керованими бомбами УМПБ.

На думку самих росіян, збільшення кількості керованих авіабомб з чотирьох до шести на одному літаку дійсно може свідчити про розширення масштабів їх виробництва в оборонній промисловості.

Не можна виключати, що таким чином росіяни намагаються компенсувати відносно невисоку точність цих боєприпасів (вона є давньою проблемою УМПК).

Також повідомлялося, що росіяни розробляють гібрид дрона та "класичного" авіаційного боєприпасу для винищувача Су-57, який зможе використовуватися замість звичайних ракет.

