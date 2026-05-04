У Білорусі готуються полігони та логістичні маршрути: деталі від ДПСУ

Будь-яке переміщення російських сил на територію Білорусі не залишиться непоміченим, зауважив Демченко.

У Білорусі фіксується розбудова інфраструктури та розвиток логістичних можливостей. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Як він зазначив в етері День.LIVE, прикордонники відстежують ситуацію в сусідній країні. Він додав, що на території Білорусі є активність і у вигляді розвитку полігонів та інфраструктури, яку в перспективі може бути використано у координації з російськими силами.

"Попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатньо своїх сил чи підрозділів, які могли б загрожувати нашій країні, в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, може бути використана Росією", – пояснив Демченко.

Водночас він зауважив, що розвідувальні підрозділи відстежують ситуацію у Білорусі, і переміщення російських сил туди не залишиться непоміченим. Однак Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій.

"Наша задача відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію. Особливо, якщо будуть провокаційні дії безпосередньо поблизу нашого кордону", – резюмував Андрій Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на кордоні з Білоруссю фіксується нетипова активність. Деталей він не розкривав.

Днями з Білорусі на територію України прилетів аеростат з ретранслятором. У ДПСУ пояснювали, що такий засіб призначений для посилення сигналу для російських засобів повітряної атаки.

