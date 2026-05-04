Обслуговувала 'Північний потік-1': Німеччина передасть Україні газову електростанцію

ЇЇ роботу зупинили після припинення постачання російського газу до Німеччини.

Німеччина у якості гуманітарної допомоги передасть Україні газову електростанцію потужністю 84 МВт, яка обслуговувала газопровід "Північний потік-1", повідомляє німецьке видання Die Welt.

"В рамках гуманітарної допомоги електростанція буде надана українському оператору на умовах самовивозу", - заявила німецька державна енергетична компанія Sefe Securing Energy for Europe GmbH, яка є мажоритарним акціонером власника електростанції.

Електростанція раніше використовувалася при закачуванні російського газу в німецьку мережу. Зазначається, що після припинення постачання російського "блакитного палива" газопроводом "Північний потік" експлуатація електростанції стала нерентабельною, а покупця знайти не вдалося.

Тим часом рішення про передачу електростанції Україні викликало критику з боку найпопулярнішої в Німеччині партії - "Альтернатива для Німеччини", лідерка якої Аліса Вайдель вимагала припинити надання допомоги Україні та наполягала на скасуванні санкцій проти РФ. Представник партії Ніколаус Крамер назвав "абсурдним" передачу Україні "повністю функціональної установки комбінованого виробництва тепла та електроенергії.

"Ця електростанція мала служити енергетичній безпеці нашої землі. Це удар по обличчю для наших громадян", - зазначив він

Газопровід "Північний потік-1"

Газопровід "Північний потік-1" було остаточно зупинено наприкінці серпня 2022 року, а 26 вересня 2022 року він зазнав пошкоджень внаслідок вибухів. Німеччина проводить розслідування у зв’язку з вибухами. 15 січня 2026 року німецький Федеральний суд відхилив апеляцію українського громадянина Сергія К., підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку". Суддя відмовився визнати цю подію частиною законних оборонних дій Сил оборони України.

У лютому німецька газета Berliner Zeitung з посиланням на джерела повідомляла, що між представниками Росії та США ведуться секретні переговори про відновлення роботи газопроводу "Північний потік" під кураторством американських компаній.

