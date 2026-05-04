Військовий двічі ходив в СЗЧ: як його покарав суд

Солдат майже рік був відсутній на службі – суд призначив 5 років ув’язнення.

Личаківський районний суд Львова визнав винним військовослужбовця у самовільному залишенні частини (СЗЧ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Відповідний вирок оприлюднили 1 травня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише портал LVIV.MEDIA.

За матеріалами справи, солдат Сергій С. наприкінці серпня 2024 року самовільно залишив місце служби і був відсутній до середини листопада. У лютому 2025 року він знову покинув військову частину та перебував поза службою ще близько восьми місяців.

Загалом військовий був відсутній у підрозділі майже рік. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальних актах.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Відлік строку починається з моменту затримання. Вирок наразі не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Як повідомляв УНІАН, раніше також на Львівщини до п’яти років позбавлення волі засудили військового за майже рік перебування в СЗЧ.

Згідно з матеріалами справи, військовий служив за призовом. Наприкінці лютого 2025 року він самовільно залишив військову частину. У грудні того ж року його було затримано.

