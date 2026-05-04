Найприбутковіша страхова компанія в Україні перейде до поляків: укладено масштабну угоду

Український ринок страхування життя залишається відносно ненасиченим порівняно з іншими країнами регіону.

Польська група PZU уклала угоду про придбання 100% акцій MetLife Ukraine, українську компанію страхування життя з часткою ринку приблизно 50%.

Як зазначили в PZU, ця угода зміцнює позиції групи у Центральній та Східній Європі та розширює масштаби її діяльності в сегменті страхування життя.

"Придбання MetLife Ukraine є важливим кроком у реалізації нашої довгострокової стратегії розвитку сильної міжнародної страхової та фінансової групи в Центральній та Східній Європі. Ми інвестуємо в лідера ринку з досвідченою командою та стійкою бізнес-моделлю, яка зміцнює нашу присутність в Україні", – розповів генеральний директор PZU Богдан Бенчак.

Відео дня

Зазначається, що MetLife Ukraine – найбільша страхова компанія життя в Україні, яка обслуговує близько 900 000 клієнтів. Її діяльність базується на диверсифікованій моделі дистрибуції, включаючи брокерів, партнерство з провідними банками та професійну мережу агентів.

Також у компанії наголосили, що український ринок страхування життя залишається відносно ненасиченим порівняно з іншими країнами регіону, що створює можливості для подальшого розширення.

"Макроекономічні дані свідчать про високу стійкість української економіки, поступову стабілізацію інфляції та перспективу помірного зростання ВВП у середньостроковій перспективі", - додали в PZU.

MetLife Україна – це дочірня структура міжнародної страхової корпорації MetLife, яка займається страхуванням життя, здоров’я та накопичувальними програмами. Компанія працює в Україні з 2002 року та спеціалізується на страхуванні життя і здоров’я, а також на накопичувальних і пенсійних програмах для фізичних осіб і бізнесу. Глобально MetLife працює більш ніж у 40 країнах.

Страхування в Україні – інші новини

Наприкінці 2025 року стало відомо, що українці зі статусом учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути кошти за страхування авто онлайн. 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину - держава.

У державному застосунку "Дія" планують запустити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції. Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла: якщо обидва учасники аварії мають обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності власників транспортних засобів, то повідомлення про ДТП можна буде подати в кілька кліків без участі поліції.

Вас також можуть зацікавити новини: