Мелоні закликала Європу посилити заходи безпеки на тлі рішень Трампа

Європа має розширити свої можливості реагування, заявила Мелоні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила про необхідність зміцнення обороноздатності Європи після сигналів з боку США про можливе скорочення військової присутності на континенті.

Виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, вона підкреслила, що Європа повинна збільшити свої можливості реагування, пише CNN.

"Я не можу сказати вам, що станеться. США вже деякий час обговорюють свій вихід з Європи, тому я вважаю, що ми повинні зміцнити нашу безпеку і збільшити наші можливості реагування", – заявила Мелоні.

Приводом для таких заяв стали слова президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американських військ в Італії та Іспанії. Мелоні зазначила, що не підтримує такий підхід:

"Це вибір, який залежить не від мене, і я особисто з ним не згодна".

Мелоні також прокоментувала звинувачення з боку США на адресу Італії та Іспанії, які не підтримали американо-ізраїльську кампанію проти Ірану. За її словами, Рим виконує свої зобов'язання: "Я не вважаю деякі зі сказаних про нас слів правдою".

Заяви Трампа на адресу Європи

Раніше Трамп також оголосив про виведення 5000 американських військовослужбовців з Німеччини після критики з боку канцлера країни Фрідріха Мерца щодо політики Вашингтона стосовно Ірану. Ці кроки стали черговим сигналом напруженості у відносинах між США та європейськими союзниками по НАТО.

Президент США неодноразово заявляв, що американські сили несуть основне навантаження щодо забезпечення безпеки Заходу, особливо на тлі війни Росії проти України.

