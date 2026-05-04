Новий рівень інженерії: 55-кілометрова споруда об’єднала одразу три міста

Найдовший морський міст планети Гонконг-Чжухай-Макао офіційно став ключовою транспортною артерією південного Китаю, з’єднавши три стратегічні центри регіону, повідомляє RMF24.

Зазначається, що будівництво тривало дев’ять років та вимагало інвестицій у розмірі близько $20,35 мільярда.

Як йдеться у матеріалі, поява 55-кілометрового гіганта докорінно змінила транспортну логістику регіону. До відкриття мосту єдиним способом дістатися з одного берега на інший були пасажирські пороми.

Завдяки новому маршруту час у дорозі між Гонконгом, Чжухаєм та Макао скоротився майже в півтора раза – тепер поїздка займає лише близько 40 хвилин. На думку експертів, такий прорив не лише підвищив комфорт для пасажирів, а й створив умови для миттєвого товарообігу між трьома мегаполісами.

Будівництво проходило в екстремально складних умовах. Стало відомо, що інженерам довелося боротися з частими тайфунами та складними морськими течіями. Основна частина переправи складається з трьох мостів через канали Цзючжоу, Цзянхай і Цінчжоу, що дозволяє великим суднам вільно проходити під ними.

Крім того, проєкт включає:

штучні острови;

підземні тунелі;

розгалужену мережу під’їзних доріг та прикордонних пунктів.

Кожна частина мосту має свій стиль. Зокрема, міст Цзючжоу виділяється оригінальними вітрилоподібними вежами. Наразі вся інфраструктура інтегрована в транспортну мережу регіону через спеціальні сполучення.

Раніше УНІАН писав, що у китайському місті Ушань відкрили найдовшу у світі систему зовнішніх ескалаторів, яку вже прозвали "Ескалатор богині". Вона має довжину понад 900 метрів і піднімає людей на висоту, як 80-поверховий хмарочос, скорочуючи годинний підйом до приблизно 20 хвилин.

Фактично це не просто атракціон, а транспортна система, якою щодня користуються тисячі місцевих жителів для доступу до лікарень і шкіл. Під час пікових навантажень вона обслуговує сотні тисяч поїздок за короткий час, що робить її важливою частиною міської інфраструктури.

