Гривня послабилася до долара: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 5 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 5 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,00 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,03/44,06 грн/дол., а до євро - 51,50/51,51 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 4 травня, знизився на 5 копійок і складає 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 4 травня, знизився на 10 копійок і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривень за одиницю іноземної валюти.

