Іран заявив про удар по американському кораблю: ціни на нафту різко відреагували

Рішення ОПЕК про збільшення квот на видобуток нафти залишається здебільшого на папері до відкриття Ормузької протоки.

Ціни на нафту зросли на понад 3% після того, як Іран заявив, що завдав удару по американському військовому кораблю, не дозволивши увійти в Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters. Водночас США заперечили, що будь-які американські кораблі зазнали удару.

За даними порталу Іnvesting, станом на 16:43 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,42 долара – до 110,59 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 0,33 долара – до 102,27 долара за барель.

Reuters звертає увагу, що ціни на нафту залишаються вище 100 доларів за барель попри заяву президента США Дональда Трампа про те, що його країна почне допомагати кораблям, які застрягли в Ормузькій протоці, оскільки судноплавство через цю стратегічну артерію залишається суттєво обмеженим. Рішення ж ОПЕК про збільшення видобутку нафти з червня на 188 тисяч барелів на добу здебільшого залишається на папері поки війна в Ірані триватиме.

"Динаміка цін залишається спрямованою вгору, доки потік через протоку залишається обмеженим", – зауважив аналітик UBS Джованні Стауново.

Перемовини США – Іран

За даними ЗМІ, Іран запропонував США триетапний план припинення війни за 30 днів. Він передбачає поступове відкриття Ормузької протоки вже на першому етапі.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що ознайомився з новою пропозицією офіційного Тегерана та відхилив її.

