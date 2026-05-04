Будують багато рівнів фортифікацій: Україна посилює оборону на кордоні з Придністров’ям

Ситуація перебуває під контролем, але підготовка ведеться на випередження.

На південно-західному напрямку кордону, поблизу невизнаного Придністров’я, Сили оборони України нарощують оборонні спроможності через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту, йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

"У регіоні активно розбудовується багаторівнева система фортифікацій. Паралельно створюються інженерні загородження та розвивається мережа рокадних доріг, що дозволяє підвищити мобільність підрозділів і забезпечити швидке перекидання сил у разі потреби", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу, як зазначається, приділяють перевірці бойової готовності. Зокрема, командування інспектує підрозділи, оцінює їх забезпечення, укомплектованість і стан укріплень. Також аналізується здатність виконувати завдання в умовах можливого загострення.

Крім того, у регіоні перевіряється готовність лікарень та системи евакуації до потенційного зростання навантаження, щоб у разі необхідності забезпечити швидке реагування.

"Основна мета цих заходів – підвищити стійкість оборони на південно-західному напрямку та гарантувати, що Сили оборони будуть готові до будь-якого розвитку подій. Українське командування підкреслює: ситуація перебуває під контролем, але підготовка ведеться на випередження", - наголосили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив про нібито нову небезпеку для росіян, які проживають у Придністров'ї, і додав, що Москва "вживатиме всіх заходів для їхнього захисту".

Водночас, військовий оглядач Денис Попович певен, що наразі РФ не здатна перекинути в цей регіон достатню кількість своїх військових. Він підкреслив, що цей район ізольований, його оточують держави, які не мають дружніх стосунків із РФ.

