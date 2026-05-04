Перші HIMARS для Литви зійшли з конвеєра у США

Перші реактивні системи залпового вогню HIMARS, призначені для Литви, зійшли з виробничої лінії. Йдеться про поставки в рамках контракту з американською компанією Lockheed Martin. Про це оголосили Литовські збройні сили.

Закупівля цих систем розглядається як частина ширшої програми посилення обороноздатності країни. Для Литви, яка знаходиться на східному фланзі НАТО, таке озброєння має ключове значення.

"Перші литовські реактивні артилерійські системи HIMARS сходять з конвеєра… Хоча ці реактивні артилерійські системи ще перебувають у виробництві, ми розраховуємо отримати перші екземпляри в найближчі роки. З їхньою допомогою наша боєздатність значно зросте", – повідомили ЗС Литви на X.

Зазначається, що далекобійні системи дозволяють наносити удари по логістиці та командних структурах противника до того, як він зможе зосередити сили для атаки. У рамках угоди йдеться не тільки про постачання озброєння, а й про розвиток промислового партнерства.

Віце-президент Lockheed Martin з тактичного озброєння Гейлія Кемпбелл підкреслила:

"Наше партнерство з Литвою – це новий етап співпраці, який виходить за межі простого постачання озброєння. Вивчаючи можливості спільного промислового співробітництва, ми розширюємо глобальну мережу постачальників і партнерів".

За її словами, взаємодія включає розширення мережі постачальників і партнерів, що має допомогти задовольнити зростаючий попит на такі системи.

Подібний формат співпраці відображає ширшу тенденцію серед країн НАТО. Йдеться про перехід від класичної моделі "покупець–постачальник" до участі у виробництві та розвитку власних оборонних можливостей.

Виробництво зброї

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall об'єднався з нідерландською компанією Destinus для розробки ракет і боєприпасів для РСЗВ – аналогів GMLRS для M142 HIMARS. Ці ракети вже постачає в Україну компанія Ruta. За умовами співпраці Destinus отримає 49% у спільній компанії та зосередиться на розробці та виробництві ключових компонентів, тоді як Rheinmetall, як власник 51%, забезпечить промислову базу для масштабного серійного виробництва.

Також над виробництвом аналогів HIMARS працюють і українські фахівці. Як повідомив заступник начальника штабу командування Ракетних військ та артилерії командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов, це буде єдина універсальна платформа для запуску "різних засобів ураження – реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS та ракет різного призначення".

