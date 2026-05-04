Вчені знайшли в несподіваному місці повністю збережений скелет 10-метрового морського крокодила

Цікаво, що найбільший сюрприз - це не розмір, а його вік.

У Тунісі виявлено гігантського морського крокодила довжиною близько 10 метрів, і це вже змінює уявлення вчених про древнє життя. Вид, махімозавр рекс, жив на мільйони років пізніше, ніж передбачалося, що піднімає нові питання щодо термінів вимирання. Про це пише Daily Galaxy.

Скам'янілість була виявлена групою під керівництвом Федеріко Фанті з Болонського університету та описана в журналі Cretaceous Research.

На перший погляд, увагу привертає розмір, але справжня історія набагато глибша. Це відкриття припускає, що ціла група морських крокодилів могла існувати довше, ніж вважалося раніше. Однієї цієї деталі достатньо, щоб змусити дослідників по-новому поглянути на ключовий момент в історії Землі.

Відео дня

Зазначається, що скам'янілості були знайдені в Тунісі, неподалік від краю Сахари. За даними журналу Cretaceous Research, останки крокодила знаходилися всього в декількох сантиметрах від поверхні, що є незвичайною обставиною, яка забезпечила чудову збереженість. У ході розкопок було виявлено майже повний скелет. Тільки череп крокодила досягав більше п'яти з половиною метрів у довжину, і на його повне вилучення пішло два дні.

"До нього була прикріплена шия, потім спина, хвіст і кінцівки, що стирчали в сторони. Весь крокодил був на місці", - сказав Тецуто Міясіта, докторант Університету Альберти.

Решта тіла вже була там, майже повністю збережена, що дозволило отримати рідкісний і напрочуд повний вигляд усієї тварини.

"Це стало великим сюрпризом, не тому що ми знайшли скам'янілості, а тому що ми знайшли прекрасні", - як висловився Федеріко Фанті.

Цікаво, що сама тварина була величезною. Дослідники оцінюють її довжину в понад 10 метрів, а вагу - близько трьох тонн. Вчений описав її як "масивну", додавши, що вона була "майже розміром з автобус". Це порівняння здається перебільшеним, доки не подивишся на цифри. Міясіта сказав:

"Це дало мені уявлення про те, наскільки великою була ця тварина. Я можу сказати, що вся довжина черепа приблизно відповідає моєму зросту, 165 см. Це більше, ніж череп тиранозавра".

Створений для розчавлювання здобичі

Анатомія махімозавра рекса вказує на хижака, створеного для сили, а не для швидкості. Його широкий череп і відносно короткі зуби припускають нищівну силу укусу, здатну проламувати жорстку здобич.

"Ці зуби не призначалися для розрізання або проколювання плоті. Вони були створені для розчавлювання кісток", - заявив Міясіта.

Як повідомляється в дослідженні, такі особливості вказують на раціон, який, ймовірно, включав черепах, останки яких були знайдені на тому ж місці. Також були виявлені скам'янілості риб, що свідчить про різноманітну екосистему, яка підтримувала великих хижаків.

Фанті пояснив, що тварина була "абсолютно здатна" полювати у воді. Можливо, вона діяла як хижак із засідки, так і падальщик, коригуючи свою поведінку залежно від доступних джерел їжі. Місце, де воно мешкало, раніше було лагуною, з'єднаною з океаном, що допомагає пояснити, як такий великий хижак міг там процвітати.

Скам'янілість, що не вписується в хронологію

Цікаво, що найбільший сюрприз - не розмір, а вік. Махімозавр рекс жив приблизно 130 мільйонів років тому, у крейдяному періоді. Ця знахідка спростовує більш ранні теорії, згідно з якими ця група крокодилів вимерла близько 150 мільйонів років тому наприкінці юрського періоду. Як зазначено в тому ж джерелі, це зникнення було пов'язане з масовим вимиранням морських рептилій.

Дослідження Фанті також припускає, що це вимирання, можливо, не було таким остаточним, як вважалося раніше. Виживання махімозавра рекса в пізніший період вказує на те, що деякі види збереглися і після цього періоду. Як він пояснив:

"Це змушує нас вважати теорію масового вимирання неправильною і що нам слід краще розуміти, що відбувалося наприкінці юрського періоду".

Новини археології

Норвезькі археологи виявили скарб епохи вікінгів, що містить 2970 срібних монет, викарбуваних в Англії, Німеччині, Данії та Норвегії. Це найбільший скарб монет вікінгів, коли-небудь виявлений у Норвегії, і археологи ще не закінчили розкопки.

Вас також можуть зацікавити новини: