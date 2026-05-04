Імпортозаміщення не працює: більше половини росіян мріють про повернення західних брендів

Понад половина росіян - близько 56% - заявляють, що хотіли б повернення західних брендів, які залишили країну після початку повномасштабної війни у 2022 році. Про це повідомляють "Вєдомості" з посиланням на результати опитування, проведеного асоціацією дослідницьких компаній "Група 7/89" у лютому-березні 2026 року.

Згідно з дослідженням, найбільше респондентів - 41% - очікують повернення західних автовиробників. Також 28% опитаних хотіли б відновлення присутності компаній у сфері кіно, музики та комп’ютерних ігор. Повернення виробників програмного забезпечення підтримують 27%, меблів і будматеріалів - 25%, продуктів і напоїв - 23%, косметики - 22%.

Найвищий рівень підтримки повернення брендів зафіксовано серед молоді віком 18-29 років - 84%. Водночас серед людей віком від 60 років таких лише 38%. Близько 27% респондентів виступають проти повернення західних компаній, ще 17% не змогли визначитися з відповіддю. Частіше за інших за повернення брендів виступають мешканці великих міст.

Як пише "Медуза", після початку війни у 2022 році російський ринок залишили десятки великих західних компаній із різних секторів - від одягу й меблів до продуктів харчування. Згодом у країні розпочався процес націоналізації, у межах якого активи цих компаній спочатку переходили під контроль Росимущества, а згодом передавалися бізнесу, лояльному до влади.

Більшість іноземних компаній, що пішли з Росії, зберегли свої торговельні марки, однак частина з них уже зіткнулася з ризиком їх втрати. Водночас самі західні компанії наразі не демонструють намірів повертатися на російський ринок, а влада РФ заявляє, що не планує надавати їм жодних преференцій у разі повернення.

Нагадаємо, російські компанії, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну викупили такі бренди, як McDonald's, Heinz і Kellogg's, активно виступають проти повернення західних фірм. За даними Business Insider, торік йшлося, що російські депутати запропонували законопроєкт, який ускладнить або навіть унеможливить повернення західних компаній на ринок Російської Федерації. Лише три роки війни майже 500 іноземних компаній повністю пішли з РФ. Багато з них продали свої підприємства російським покупцям із великими знижками.

