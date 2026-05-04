Росія кинула більше ресурсів на Покровський напрямок: комбат розкрив плани ворога

Ворог використовує тактику малих штурмових груп, якими намагається просуватися. Зазвичай це одноразові, низькопідготовлені "мʼясні" групи.

Покровський напрямок є однією з найгарячіших ділянок на всьому фронті. Про це в етері "24 Каналу" розповів Володимир Назаренко – майор, тимчасово виконуючий обовʼязки командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".

"Ворог концентрує дуже багато зусиль і виділяє дуже багато резервів на поповнення втрат. Продовжує спроби штурмів, які вони здійснювали і місяць тому і взимку і восени і влітку. Ворог здебільшого використовує тактику малих штурмових груп, якими намагається просуватися. Зазвичай це одноразові, низькопідготовлені "мʼясні" групи, але їх задача – йти і йти. І чекати, поки їх знищать. Напруга ситуації в тому, що ворог все більше ресурсів сюди кидає для того, щоб пробувати завдати ударів", – сказав Назаренко.

Він додав, що такі спроби штурмів росіян супроводжуються великою кількістю ударів КАБами, ФАБами, артилерією, а також різноманітними дронами. Зокрема, "Шахедами", "Герберами" та "Молніями".

"В цих умовах Сили оборони роблять все можливе, аби не дати ворогу жодного шансу ані на метр просунутися вперед", – додав Назаренко.

Коментуючи втрати РФ, військовий зазначив, що вони пропорційні тим зусиллям, які ворог здійснює на фронті.

"Тобто якщо в них є резерви, вони можуть собі дозволити їх поповнювати. Втрати у ворога великі, але поки що його це не зупиняє. Може коливатися інтенсивність. Тобто в один день втрати ворога можуть бути стільки-то, потім вдвічі більше, потім втричі більше, а потім знову менше. Тобто немає якоїсь тенденції. Тут, здається, у більшості випадків тактика ворога, привезли-відправили", – пояснив Назаренко.

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що в Запорізькій області РФ намагається просуватися в районі Гуляйполя. За його словами, метою ворога є прорватися до населеного пункту Гуляйпільське, а потім у напрямку Верхньої Терси.

Тим часом Forbes відзначає, що бої за Часів Яр на Донеччині, які розпочалися ще в 2024 році, тривають і досі. За даними видання, Сили оборони продовжують утримувати позиції у західній частині міста. Видання відзначає, що спершу РФ планувала швидко захопити відносно невеликий населений пункт, де до початку війни проживало близько 12 тис. людей. Однак завдяки дронам, Силам оборони вдається утримувати місто.

