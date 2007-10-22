На Землі ”Союз” зустрічали 17 вертольотів і літаків і 7 евакуаційних машин

Капсула з екіпажем 15-ої експедиції Міжнародної космічної станції (МКС) Олегом Котовим, Федором Юрчихіним і першим малайзійським космонавтом Шейхом Музафаром Шукором приземлилася в неділю, передає телеканал "Вести".

Ф.Юрчихін і О.Котов, пропрацювали на орбіті більше 196 діб. Малайзійський космонавт прилетів на орбіту 11 днів тому разом з екіпажем МКС-16 - Юрієм Маленченком і Пеггі Вітсон.

Корабель "Союз" з трьома космонавтами на борту о 11:15 мск відстикувався від МКС. Відразу після відділення від станції включилася автоматична програма, яка мала більше трьох годин вести "Союз" до запланованого місця посадки на північ від казахстанського міста Аркалик.

За 50 хвилин до посадки на висоті близько 350 км. двигун корабля почав працювати на гальмування. В результаті космічний апарат зійшов з орбіти і почав керований спуск на Землю. Парашут розкрився на висоті приблизно 10 км.

Проте, після його розкриття корабель був переведений на траєкторію балістичного спуску, що означає зміну району посадки. Капсула торкнулася землі за 200 км. від запланованого місця на північ від Аркалика, відзначає РБК.

На Землі посадку космічного корабля забезпечували 17 російських вертольотів і літаків і 7 пошуково-евакуаційних машин. Всього було задіяно 250 цивільних і військових співробітників служби пошуку і порятунку. Були передбачені всі варіанти, включаючи аварійне приземлення космонавтів навіть поза межами території Росії.

Зараз на орбіті залишаються екіпаж МКС-16 - Ю.Маленченко і П.Вітсон. Разом з ними знаходиться третій член екіпажу МКС-15 - Клейтон Андерсон, який повинен повернутися на Землю на шатлі Discovery на початку листопада. Сам запуск американського комічного корабля заплановано на 23 жовтня ц.р. В неділю представники NASA заявили про початок зворотного відліку перед стартом шатлу до МКС.