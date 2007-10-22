Україна продовжить модернізацію вертольотів Мі-24 для Македонії

Україна продовжить модернізацію вертольотів Мі-24 для Збройних сил Македонії, а в наступному році візьме участь у тендері на модернізацію бронетранспортерів для цієї країни. Про це повідомив журналістам міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО після зустрічі з міністром оборони республіка Македонія Лазаром ЕЛЕНОВСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що найбільша співпраця між оборонними відомствами країн проходить по лінії військово-технічного співробітництва і обидві сторони підтвердили зацікавленість у її продовженні.

Міністр повідомив, що Україна “виконує і далі виконуватиме дуже важливий контракт для ЗС Македонії по модернізації і капітальному ремонту ударних вертольотів Мі-24”.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що Україна візьме у наступному році участь у тендері з модернізації або закупці нових бронетранспортерів для ЗС Македонії.

“Наші конструкторські бюро і наші заводи відпрацювали такий проект і за даними міністра оборони Македонії, ця країна визначиться з баченням, яка саме машина їм потрібна”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він повідомив, що під час зустрічі було обговорено напрями вдосконалення полігонної інфраструктури.