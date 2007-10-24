Реактори на швидких нейтронах - майбутнє атомної енергетики

Майбутнє атомної енергетики за розвитком реакторів на швидких нейтронах, лідером в розробці яких є Росія, заявив під час Московського енергетичного тижня голова Росатому Сергій Кирієнко, кажучи про перспективи розвитку атомної енергетики в РФ і за кордоном.

"Перспективи розвитку атомної галузі - ІТЕР (термоядерний реактор), який до 2040-2050 років вноситиме істотний внесок до світової атомної енергетики (вироблення електроенергії). Завтрашній день галузі - розвиток реакторів на швидких нейтронах і будівництво реакторів малої і середньої потужності", - сказав Кирієнко.

Один з розроблених в Росії реакторів на швидких нейтронах вже багато років працює в експериментальному режимі на Білоярській АЕС. Реактори малої і середньої потужності знайшли своє застосування, зокрема, на пловучих атомних електростанціях, перша з серії яких будується на підприємстві Сєвмаш.

Кирієнко нагадав, що згідно з планами реорганізації атомної галузі РФ, в цивільній частині галузі створено холдинг ВАТ "Атоменергопром", і "до 1 січня 2008 року холдинг розпочне повноцінну діяльність".

Він також повідомив, що згідно з планами будівництва атомної генерації, на 2020 рік у Росії мають бути збудовані 26 нових енергоблоків АЕС великої потужності. За весь радянський час в країні було побудовано 30 атомних енергоблоків.

РІА "Новости"