Кабмін вирішив регулювати супутникову навігацію

Як повідомляє Урядовий портал, цей нормативно-правовий акт було розроблено Державним космічним агентством України та погоджено з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади (Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міноборони, СБУ, МВС, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОНмолодьспорта, Держспецзв’язком, Держінформнауки, Держекспортконтролем), а також НАН України та Державним концерном «Укроборонпром».

При розробці концепції проекту Закону України «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації» Державним космічним агентством були враховані численні пропозиції, отримані від державних установ, науково-дослідних та освітніх організацій, промислових підприємств, окремих громадян України.

Прийняття розпорядження Кабінету міністрів України забезпечить можливість згідно зі схваленою концепцією розробити та подати до Кабінету міністрів України проект Закону України, який має містити правові, економічні, фінансові засади та механізми державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання та громадян у сфері супутникової навігації.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія пропонувала Раді ЄС ратифікувати угоду з Україною про співпрацю у сфері супутникової навігації.

У пояснювальній записці до пропозиції зазначається, що Україна має значні напрацювання у сфері обладнання для супутникової навігації, а також є серед лідерів у створенні та виробництві ракет-носіїв та компонентів для системи супутникової навігації.

Угода передбачає розширення дії Європейської геостаціонарної служби навігаційного покриття на територію України.

У записці Комісія уточнює, що це дасть можливість розширити співпрацю у таких сферах, як стандартизація, сертифікація радіоспектру, промислове співробітництво, торгівля та розвиток ринку.

Сам документ був підписаний сторонами 1 грудня 2005 року. Україна ратифікувала угоду в 2007 році, однак ратифікація її країнами-членами ЄС затрималася, як стало відомо УНІАН, передусім в Ірландії та Польщі.

Передбачається, що угода остаточно набере чинності після згоди Європарламенту та ратифікації Радою ЄС.