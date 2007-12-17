З квітня до метро уже не пустять з жетонами

З квітня Київський метрополітен повністю перейде на нову систему оплати проїзду. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до 31 березня 2008 року на всіх станціях Київського метрополітену буде встановлено вхідні та вихідні турнікети, які дадуть змогу повністю перейти на нову автоматизовану систему пропуску пасажирів, тобто за допомогою безконтактних карток.

На усіх станціях метро тривалий час уже функціонують по два пристосованих турнікети і близько 10 тис. киян уже понад рік користуються безконтактними картками. Протягом наступних трьох місяців додаткові «рідери» – пристрої для зчитування – буде встановлено на усіх турнікетах для повного переходу на нову, удосконалену систему оплати проїзду в метрополітені. Станції метро також обладнають спеціальними автоматами для поповнення кількості можливих поїздок (на кшталт тих, що діють для поповнення рахунків для мобільних телефонів).

Нова система оплати проїзду у метро передбачає використання безконтактних карток. На вході з такої картки буде зніматися максимальна вартість поїздки, а на виході на неї буде повертатися частина грошей в залежності від реальної дальності здійсненої поїздки. Подібна система вже давно з успіхом працює в Москві.