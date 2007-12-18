Київське метро буде плавно запроваджувати нововведення

Традиційні жетони і картки з магнітними носіями (проїзні квитки) діятимуть у київському метро паралельно з безконтактними картками ще декілька років.

Таке роз’яснення оприлюднено на офіційному веб-порталі КП “Київський метрополітен”.

Згідно з повідомленням метрополітену, саме упродовж найближчих кількох років планується здійснити перехід на безконтактну картку як найзручніший засіб оплати проїзду і проходу пасажирів на цьому виді транспорту.

Водночас, як повідомляє метрополітен, що стосується обладнання рідерами (пристроями для зчитування інформації з безконтактної картки) вихідних турнікетів, які будуть формувати вартість проїзду залежно від дальності поїздки, то на сьогодні таке рішення ще не прийнято.

За офіційною інформацією підприємства, встановлення рідерів для проходу за проїзними квитками на основі безконтактних карток на автоматичних контрольних пунктах розпочато з 12 грудня 2007 р. Уже встановлено 6 рідерів безконтактних карток на станції „Лісова”. Всього до кінця 2007 року на всіх станціях метрополітену буде встановлено ще 205 рідерів або орієнтовно 80% від усієї наявної кількості турнікетів у київському метро. Решта 20% турнікетів буде обладнано наступного року, після того, як буде проведено тендер і будуть виділені відповідні кошти.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня прес-служба КМДА поінформувала, що з квітня 2008 року столичне метро повністю перейде на нову систему оплати проїзду. Згідно з дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до 31 березня 2008 року на усіх станціях метрополітену буде встановлено вхідні та вихідні турнікети, які дадуть змогу повністю перейти на нову автоматизовану систему пропуску пасажирів, тобто за допомогою безконтактних карток.

Нова система оплати проїзду у метро передбачає використання безконтактних карток. На вході з такої картки буде зніматися максимальна вартість поїздки, а на виході на неї буде повертатися частина грошей залежно від реальної дальності здійсненої поїздки.