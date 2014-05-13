ЗМІ: Археологи, можливо, знайшли судно Колумба, на якому він відкрив Америку

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Independent.

«Всі географічні, підводні топографічні та археологічні свідчення дають вагомі підстави припускати, що це уламки флагмана Колумба - «Санта-Марії», - заявив голова групи, американський дослідник Баррі Кліффорд (Barry Clifford).

Такі висновки група археологів зробила після нещодавньої експедиції в цьому районі Карибського моря, яка була проведена спільно з урядом Гаїті. Вчені з допомогою водолазів, магнітометрів і гідролокаційного обладнання детально оглянули дно.

Читайте такожІзраїльські археологи виявили руїни палацу біблійного царя ДавидаВ 2003 році ця ж група вчених провела фотографічне дослідження місцевості. Крім цього, Кліффорд вивчив понад 400 морських аномалій і щоденник самого Колумба, що дозволило визначити приблизне місце розташування уламків і значно звузити район пошуків. Вчені також зіставили опис зовнішнього вигляду корабля, зокрема, гармат на борту, з фотографіями.

«Тепер нам необхідно продовжити спільну роботу з урядом Гаїті, щоб провести детальні археологічні розкопки уламків», - зазначив Кліффорд. На його думку, розкопки нададуть перші археологічні свідчення відкриття Америки.

«Санта-Марія» - флагманський однопалубний трищогловий корабель, на якому Христофор Колумб у 1492 році відкрив Америку. Довжина судна становить від 21 до 25 метрів, воно могло вмістити до 40 осіб. Судно розбилося біля узбережжя Гаїті 25 грудня 1492 року, коли наскочило на рифи.