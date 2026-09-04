У Єврокомісії відреагували на заяву Трампа про повернення грошей за допомогу Україні

В даний час Європа стала провідним донором України.

Європейська комісія не отримувала жодних звернень від США з вимогою компенсувати допомогу Україні, надану за часів президентства Джо Байдена, про що раніше заявив чинний президент Дональд Трамп.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяву заступника головного речника Європейської комісії Олофа Гілла . "Ми не отримували жодного офіційного повідомлення про це", - сказав Гілл, маючи на увазі допис Трампа у соцмережі.

У свою чергу речник Єврокомісії Крістіан Віганд нагадав, що наразі Євросоюз та його держави-члени є провідними донорами України. За його словами, Україні було надано понад 220 млрд євро, що включає 87 млрд на зміцнення військових та оборонних спроможностей України.

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Заява Трампа про гроші

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть вимагати від Європи гроші за озброєння та іншу допомогу, яку за часів Байдена країна надавала Україні та НАТО.

Трамп порушив питання допомоги Україні, коли говорив про запаси боєприпасів США та порівнював їх з ресурсами, необхідними для військової операції в Ірані.

Він наголосив, що адміністрація Байдена передала Україні значно більше боєприпасів, причому безкоштовно. На його думку, значну частину витрат мала взяти на себе Європа.

Трамп вважає, що "сотні мільярдів доларів було безкоштовно передано Україні та НАТО", за які заплатила б Європа. При цьому додав, що США вимагатимуть ці гроші, хоча й дещо із запізненням.

Трамп не вказав точну суму, яку його адміністрація має намір вимагати, від яких європейських країн Вашингтон очікує гроші та на яких юридичних або фінансових механізмах може ґрунтуватися така вимога.

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