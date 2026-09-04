У США змоделювали сценарій нападу РФ на Європу у 2028 році: відповіді не буде, - WP

У цій симуляції члени Конгресу визнали, що американське суспільство не підтримає рішучі заходи проти Росії.

У США змоделювали сценарій нападу Росії на Європу у 2028 році та спрогнозували, якою буде реакція Вашингтона та НАТО. Як пише аналітик і оглядач американської газети The Washington Post Девід Ігнатіус, у заході взяли участь члени Конгресу та колишні американські військові, дипломати і розвідники.

Цей сценарій передбачав, що у 2028 році війна в Україні й надалі перебуває у "кривавому глухому куті", але Росія вбачає шанс у тому, аби сильніше розколоти Європу шляхом нападу на Молдову. Один з російських дронів вдаряє у паливний склад в Румунії, яка є членом НАТО, що призводить до загибелі людей.

"Що роблять Сполучені Штати? Відповідь у цій симуляції, за моїми побоюваннями, як і у реальному житті, буде млявою – і це непряме свідчення про те, що зобов’язання щодо колективної безпеки за 5 статтею НАТО є майже мертвим текстом", - наголошує Ігнатіус.

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Оглядач додав, що у цій симуляції члени Конгресу визнали, що американське суспільство не підтримає рішучі заходи проти Росії. А без лідерства США Європа буде розділеною і дезорганізованою.

"Ласкаво просимо до наступної Світової війни. Симуляція, спільно проведена Інститутом Брукса Корнельського університету і Фондом Рокфеллера, стала найяскравішою демонстрацією, побаченою мною, що структура, яка захищала безпеку США та Європи протягом 81 року, руйнується, оскільки спільні військові та дипломатичні інструменти зникають. І найгіршим є те, що президент Дональд Трамп є частиною руйнівної команди", - наголошує Ігнатіус.

Путін ще більше загострює війну

На думку аналітика, похмурий факт полягає у тому, що війна Росії проти України загострюється та поширюється на країни НАТО.

Як зауважує Ігнатіус, це є новою реальністю, яку більшість американців, у тому числі багато високопоставлених посадовців з адміністрації Трампа, здається, що не усвідомлюють. Російська "гібридна війна" проти європейських прихильників України рухається від "сірої зони у криваво-червону", і США мало що роблять для стримування атак.

Ця ескалація проти Європи, яка поєднується з більш інтенсивними ракетними ударами по Києву, є відповіддю російського президента Володимира Путіна на аргументи про те, що він програє війну в Україні.

На думку аналітика, ще більш небезпечнішою ситуація стає через те, що Путін очевидно намагається повернути собі перевагу завдяки здійсненню атак на ті європейські країни, які стали головними постачальниками зброї для України.

Коли закінчиться війна

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Путін заявив, що про припинення війни Україна та Росія мають домовлятися між собою, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти в цьому питанні.

Водночас, на думку телеканалу CNN, останні заяви Путіна руйнують оптимістичні надії на можливий мир в Україні.

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