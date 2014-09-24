Популярність новинних запитів в "Яндексі" зросла в чотири рази

Про це йдеться у дослідженні "Що і як шукають українські користувачі", підготованим за даними пошуку Яндекса з використанням звітів Gemius S.A., Factum Group та Державної служби статистики України.

Так, частка запитів зі словом "новини" або "новости" до літа 2014 року зросла майже в чотири рази в порівнянні з осінню 2013 року. Також в рази збільшилася кількість запитів з назвами сайтів популярних новинних видань.

Читайте такожЯндекс буде показувати українцям український Крим, а росіянам - окупованийРазом з цим, користувачі не перестали цікавитися іншою інформацією, і список найпопулярніших тем у запитах практично не змінився.

Кожен четвертий запит українські користувачі роблять з метою переходу на конкретний сайт - наприклад, [вконтакте], [приват 24] або [гугл]. Ще приблизно третина запитів - щоб знайти кіно, музику та інший контент.

В цілому, приблизно половина всіх пошукових запитів українських користувачів Яндекса пов'язана з дозвіллям - пошуком фільмів і музики, спілкуванням в соціальних мережах, хобі, культурними заходами і т. д. Як правило, що більше місто, то вища в ньому частка запитів ділового і комерційного характеру, а частка запитів про дозвілля - нижча.

За даними Gemius S.A., в Україні налічується майже 19 млн осіб у віці від 15 років, які хоча б раз на місяць виходять в інтернет. Сьогодні у великих містах інтернетом охоплено більше половини всього дорослого населення, у невеликих містах - близько половини, а в сільській місцевості - близько третини.

І у великих, і в малих містах першої в інтернет приходить молодь. Чим менше в регіоні великих міст, тим більше молоді серед користувачів.

У середньому на кожного українського користувача Яндекса, який шукає з звичайного комп'ютера, припадає 15 запитів в тиждень, а на користувача смартфона - дев'ять. Приблизно стільки ж запитів задають користувачі всіх пошукових систем в середньому.

Читайте такожПошуковою системою Google в інтернеті користується 89% українців - дослідженняПротягом тижня кількість користувачів пошуку і їх активність змінюються несуттєво. Трохи менше, ніж зазвичай, пошук затребуваний по п'ятницях і суботах. Протягом доби пік пошукової активності спостерігається з 20:00 до 22:00 - в ці години користувачі задають удвічі більше запитів, ніж у середньому за добу.

Користувачі з Києва і центральних областей України частіше за інших задають запити ділової тематики (про покупку устаткування, госуслугах, оголошеннях), а також про хобі та погоду.

Жителі сходу України - принаймні, в мирному житті - найчастіше запитують Яндекс про здоров'я, громадський транспорт, шукають мультимедійний контент і цікавляться езотерикою. Користувачі з південних областей країни більше за інших піклуються про одяг, взуття і зовнішній вигляд, стежать за телешоу і знаменитостями. А на Західній Україні через переважання молоді в інтернеті вищий інтерес до відеохостингів, серіалів і мультфільмів. При цьому у Львові удвічі частіше, ніж по всій країні, задають запити про науку й освіту.

У цілому приблизно 11% запитів до пошуку Яндекса українські користувачі задають українською мовою, ще 84% - російською . Частка змістовних запитів іноземними мовами становить не більше 0,4%.

Співвідношення російської та української мови запитів до Яндекса неоднакова. Якщо в південних і східних областях запитів українською менше 10 %, то в Тернопільській області - більше половини. Частка запитів до Яндекса українською мовою поступово зростає з року в рік.

Кількість запитів тією чи іншою мовою залежить не тільки від регіону країни, а й від тематики запиту. Найпопулярніші теми пошуку українською мовою у всіх регіонах України - освіта, держпослуги та адміністративні питання. Російською мовою найчастіше шукають кіно, серіали, мультфільми, а також товари і послуги.

1,3 % від усіх запитів до Яндексу задають на суміші української та російської мов, і ще 0,2 % - на "класичному" суржику, наприклад, [скільки стоє айфон 6] або [слухать саму красіву музику].