Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: що про неї відомо

Вперше команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" очолить жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ), вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки.

Зазначається, що раніше Ганчук вже працювала на станції як метеорологиня – у 2022–2023 роках вчена брала участь у 27-й УАЕ. В Антарктиці проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

Загалом же вона має 10-річний стаж роботи у сфері метеорології та кліматології, а також досвід управління колективом, звертають увагу в НАНЦ. Пройшла шлях від синоптикині до керівниці сектору Українського гідрометеорологічного центру ДСНС. Нині вона здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації. Як пояснюють в антарктичному центрі, це часто робиться в дуже стислі терміни і в складних умовах, тож потребує гарної стресостійкості, що цінно для роботи в умовах Антарктики.

"В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона – командний гравець. Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію", – відзначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Він також підкреслив, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив – від негласної майже 20-річної заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки. Загалом, з 2018 року й дотепер, в річних експедиціях працювали 13 полярниць, в сезонних – 11.

Що відомо про Анжеліку Ганчук

Вона народилася у 1994 році. Здобула ступені бакалавра та магістра з відзнакою за напрямом метеорології та кліматології КНУ імені Тараса Шевченка. З 2016 року почала працювати синоптиком у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України.

Займалася оперативним прогнозуванням погоди, аналізом даних, моніторингом небезпечних і стихійних метеорологічних явищ та підготовкою офіційних попереджень. Одночасно кілька років працювала у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на телеканалі "Київ".

Після повернення з Антарктики очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ. Наразі займається впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ, адаптацією прогнозних методик до національних умов та інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику.

З 2025 року залучена до освітнього процесу в КНУ ім. Тараса Шевченка.

Бере участь у програмах EUMETSAT та Baltic+, де виступає представником і тренером від України, а також проходила навчання і стажування більш ніж у десяти країнах світу. У Фінляндії здобула статус Master Trainer у системі метеорологічного прогнозування SmartMet та пройшла навчання з роботи з автоматизованими метеорологічними станціями Vaisala.

Окремий напрям – співпраця з британським Met Office у впровадженні однієї з провідних у світі платформ для візуалізації метеорологічних даних, яка використовується для телевізійного мовлення та медіапродуктів УкрГМЦ.

Український криголам "Ноосфера" в Антарктиці

На початку грудня український криголам "Ноосфера" прибув до полярної станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, куди доставив українську сезонну експедицію та учасників Першої мексиканської антарктичної експедиції.

Потім стало відомо, що криголам вперше перетнув полярне коло – понад дві години морякам довелося маневрувати між айсбергами. Полярне коло – уявна лінія на широті 66°33', яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день та полярна ніч щонайменше одну добу на рік.

