Протягом шляху океанографи шукали морські теплові хвилі, які виникають внаслідок глобального потепління.

Український криголам "Ноосфера" вперше перетнув полярне коло - понад дві години морякам довелося маневрувати між айсбергами.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, з 11 грудня і дотепер "Ноосфера" вперше працює за Південним полярним колом, де забезпечує проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень.

Вчені пояснюють, що полярне коло - це уявна лінія на широті 66°33' (на півночі - Північне, на півдні - Південне), яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день (Сонце не заходить) та полярна ніч (Сонце не сходить) щонайменше одну добу на рік.

Відео дня

Українська антарктична станція "Академік Вернадський", уточнюють науковці, розташована перед полярним колом. Саме з неї почався маршрут "Ноосфери" на крижаний Південь - через полярне коло, затоку Маргарет-Бей на західній стороні Антарктичного півострова до британської антарктичної станції "Ротера" на острові Аделейд.

За словами капітана криголама Андрія Старіша, на шляху понад дві години морякам довелося маневрувати між айсбергами. Це надзвичайно "ювелірна" робота, що вимагає значного досвіду і гарного розуміння навігаційних можливостей судна.

Протягом всього шляху океанографи шукали морські теплові хвилі, які періодично виникають внаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктики. Для точнішого пошуку місць кліматичних аномалій за допомогою акустичного обладнання була зроблена картографія морського дна.

Потім спеціальним зондом CTD (conductivity, temperature, depth) науковці виміряли в 12 точках Південного океану температуру, солоність, кисень, рівень кислотності, а також проаналізували хімічні та біологічні показники.

"Результати виявилися досить несподіваними, але про них ми розкажемо після завершення дослідження", - зазначили у центрі.

Крім того, українські й мексиканські геологи відібрали зразки донних відкладів за допомогою мультикореру - пристрою, що вдавлює в дно набір трубок. Цей аналіз, кажуть дослідники, дозволить краще зрозуміти, як останні сотні, тисячі років змінювався клімат.

Також вчені завітали на "Ротеру" - найбільшу антарктичну станцію Великої Британії, де влітку працює до 100 полярників, взимку - 22. Там були обговорені можливості спільних досліджень, які планується почати вже цього сезону.

"До речі, зараз біля "Ротери" така ж температура, як і в Україні: від +1 до -2 С° - хоча в Антарктиці літо, а в нас - зима", - кажуть у центрі.

За словами науковців, тепер починається зворотний шлях "Ноосфери" до станції "Академік Вернадський", на якій також триватимуть дослідження.

Робота "Ноосфери"

Нагадаємо, на початку грудня український криголам "Ноосфера" прибув до полярної станції "Академік Вернадський", на остров Галіндез, куди судно доставило команду української сезонної експедиції, а також учасників Першої мексиканської антарктичної експедиції. Основне завдання дослідників - відбір зразків у різних середовищах та налаштування нового обладнання. Ще одна група "сезону" - технічні фахівці, які на станції займатимуться невідкладними ремонтними роботами.

