Археологи в Британії знайшли 'незвичайну' бойову трубу залізного віку: що їх здивувало

Знахідка пов'язана з легендарною королевою-войовницею Боудіккою.

У Британії археологи виявили "незвичайну" бойову трубу залізної доби, яка, можливо, пов'язана з кельтським плем'ям, очолюваним легендарною королевою-войовницею Боудіккою, в період їхньої боротьби з вторгненням римської армії.

Як пише The Guardian, бронзова труба, або карнікс, є третьою з будь-коли знайдених у Британії та найповнішим примірником, виявленим у світі.

Карнікс, виконаний у формі дикої тварини, що гарчить, кріпився на довгому мундштуці високо над головами воїнів, дозволяючи видавати звуки для залякування ворога в бою. Він був виявлений минулого літа під час розкопок у рамках підготовки до будівництва нового житлового комплексу в західному Норфолку, серед колекції військових предметів залізної доби, яка також включала бронзовий бойовий штандарт у вигляді голови кабана - унікальну знахідку в Британії - і п'ять наверш для щитів.

Відео дня

Цікаво, що місце виявлення скарбу розташоване на території іценів, британського племені, яке в 60 році н.е. підняло запекле, але зрештою приречене на провал повстання під проводом Боудікки проти римської армії. Археологи вважають, що скарб був похований у I столітті н.е.

Марк Хінман, виконавчий директор Pre-Construct Archaeology, експерти якої зробили це відкриття, сказав, що скарб - це "знахідка, яка трапляється раз у житті, раз у кар'єрі".

"Я займаюся археологією понад 40 років і ніколи не бачив нічого подібного", - каже він.

При цьому можливий зв'язок знахідки з однією з небагатьох відомих постатей британського залізного віку, Боудіккою, робить знахідку ще більш особливою.

"Майже напевно предмети були поховані в I столітті нашої ери, і це наближає нас до іценів і до Боудікки. Вони настільки високої якості, що... будь-які важливі люди з іценів та інших груп знали б ці предмети", - сказав він.

Нещодавно виявлений карнікс, за словами Хінмана, демонструє ознаки ремонту, що вказує на його тривале використання. Хоча він був частково розібраний перед похованням, а навершя щита були акуратно встановлені зверху, "увесь дзвін і голівка відносно цілі - і це єдиний знайдений екземпляр, у якого не були зняті "вушка".

Раніше археологи виявили найбільше поселення з коли-небудь знайдених у доісторичній Британії та Ірландії, і це переписує історію бронзової доби.

Вас також можуть зацікавити новини: