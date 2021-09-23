Знімок зроблений за допомогою найбільшого у світі повністю керованого радіотелескопа Green Bank.

Обсерваторія Green Bank (GBO) і Національна радіоастрономічна обсерваторія (NRAO) опублікували нове зображення Місяця із високою роздільною здатністю - найбільшою в історії, отриманою з Землі за допомогою нового радара.

Про це повідомляється на сайті NRAO.

На фото - кратер Тихо (Tycho), розташований у південній частині видимої сторони Місяця. Воно має роздільну здатність близько п'ять на п'ять метрів і містить приблизно 1,4 мільярда пікселів. Знімок охоплює площу 200 км на 175 км, що дозволило охопити весь кратер діаметром 86 км.

"Це найбільше радіолокаційне зображення з синтезованою апертурою, яке ми створили за допомогою наших партнерів у Raytheon Intelligence & Space (RI&S). Хоча попереду ще багато роботи щодо покращення цих знімків, ми раді поділитися цим неймовірним фото з громадськістю і сподіваємось найближчим часом поділитися ще кількома зображеннями цього проекту", - сказав директор NRAO доктор Тоні Бізлі.

Телескоп Green Bank (GBT) - найбільший у світі повністю керований радіотелескоп. Наприкінці 2020 року його оснастили новою технологією, розробленою RI&S та GBO, що дозволяє передавати радіолокаційний сигнал у космос, який сканує поверхню об'єктів на зразок Місяця. Після запуску технології вчені провели випробувань, зосереджених на поверхні Місяця, включаючи кратер Tycho та місця посадки місій Apollo.

За словами інженера GBO Галена Воттса, малопотужний радіолокаційний сигнал перетворюється на зображення за допомогою процесу, який називається радаром із синтезованою апертурою (SAR).

"Оскільки кожен імпульс передається GBT, він відбивається від цілі, у цьому випадку від поверхні Місяця, і приймається та зберігається. Збережені імпульси порівнюють між собою та аналізують для отримання зображення. Передавач, ціль та приймачі постійно рухаються, коли ми рухаємось у космосі. Ви можете подумати, що це може ускладнити створення зображення, але насправді дає важливіші дані", - сказав Воттс.

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За його словами, ще 10 років тому на отримання одного із зображень з одного приймача пішли б місяці обчислень.

"Така нова система відкриє вікно у Всесвіт, дозволивши нам по-новому побачити сусідні планети та небесні об'єкти", - сказав Тоні Бізлі.

Потужна радіолокаційна система, яку вчені хочуть створити в майбутньому, у поєднанні з покриттям неба телескопом Green Bank дозволить показувати об'єкти в Сонячній системі із безпрецедентними деталями та чутливістю.

Радіотелескоп Грін-Бенк і кратер Тихо: що відомо

GBT - параболічний радіотелескоп Національної радіоастрономічної обсерваторії. Він розташований у Грін-Бенку, Західна Вірджинія, США. Його дзеркало має розміри по осях 100 на 110 метрів. Цей радіотелескоп може бути направлений в будь-яку точку неба з точністю, яка перевищує одну тисячну градуса.

Кратер Тихо - імпактний кратер діаметром 85 км на видимому боці Місяця. Це молодий, добре збережений та один із найвидовищніших місячних кратерів. Названий на честь данського астронома Тихо Браге.

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Автор: Олександр Топчій