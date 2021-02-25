Тепер IT-гіганти можуть зіткнутися з поширенням "австралійської" практики по всьому світу.

Парламент Австралії затвердив перший у світі законопроект, який зобов'язує цифрових гігантів на кшталт Google і Facebook платити місцевим ЗМІ за новинний контент. Цей крок може в перспективі призвести до подальшого обмеження впливу IT-монополістів.

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Як повідомляє Bloomberg, прихильники затвердженого закону наполягають, що він дозволить забезпечити новинному Медіабізнесу справедливу винагороду за його контент, що публікується в соцмережах.

Рекламне домінування Facebook і Google давно привертає увагу регулюючих органів по всьому світу. Тепер IT-гіганти можуть зіткнутися з поширенням "австралійської" практики по всьому світу. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, за його словами, обговорював новий закон з лідерами Індії, Канади, Франції та Великої Британії.

Технологічні гіганти вели з урядом Австралії складні переговори про поступки за новим законом. Так, Google погрожувала в разі ухвалення закону відключити свій пошуковий движок на території країни, а Facebook ненадовго заблокував публікацію новин в однойменній соцмережі.

Перемовини між главою Facebook Марком Цукербергом і урядом Австралії, як стверджується, тривали 11 годин. За їх підсумками уряд погодився внести в закон певні поправки, а соцмережа повернула можливість постити новини.

Серед ключових поступок - Google і Facebook можуть самі вирішувати питання про комерційні угоди з видавцями і отримають більше часу на врегулювання проблемних питань, якщо уряд все ж вирішить застосувати проти них певні санкції за порушення закону.

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Автор: Дмитро Захаров