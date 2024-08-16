Місцеві чутки про те, що це ознака прийдешніх поганих часів, поширюються.

Стародавня піраміда в Мексиці залишилася в руїнах після проливного дощу, що викликало страх божественної відплати серед місцевих жителів.

Археологічна зона Іуаціо в Мічоакані піддалася стихії: вона вже була ослаблена сильною спекою, яка призвела до тріщин, через які просочувалася вода. Ця катастрофа сталася всього через кілька днів після обвалення культової Подвійної арки в Національній зоні відпочинку Глен-Каньйон в Юті, як повідомляє IFL Science.

Місцеві чутки про те, що це ознака прийдешніх поганих часів, поширюються. Підтверджуючи інцидент, Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH) заявив, що сильні зливи під час шторму, які перевершили середні очікування, призвели до обвалення центральної частини південного фасаду.

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У їхній офіційній заяві йшлося: "Уночі 29 липня 2024 року через сильні дощі, що випали в басейні озера Пацкуаро, з накопиченням опадів, що перевищувало середнє значення, сталося обвалення центральної частини південного фасаду однієї з пірамідальних основ археологічної зони Іхуатціо. Високі температури, раніше зафіксовані в цьому районі, і посуха, що послідувала за цим, призвели до появи тріщин, які сприяли фільтрації води у внутрішню частину доіспанської будівлі".

Починаючи з раннього ранку вівторка, 30, співробітники Центру INAH Мічоакан вирушили на об'єкт спадщини для оцінки завданих збитків. Їхні спостереження підтвердили пошкодження принаймні шести ступінчастих тіл так званої Південної бази, як у її зовнішній стіні з плит, так і в її ядрі та підпірній стіні.

"Діяльність з оцінки збитків триває і спрямована не тільки на відновлення пошкодженої частини, а й на ретельний ремонт конструкції будівлі", - зазначають там.

У період свого розквіту Іхуатціо охоплював близько 150 гектарів і був домівкою для принаймні 84 споруд, сім із яких наразі виставлені в археологічному парку, повідомляє Daily Star.

Пірамідоподібні споруди вважалися святими місцями, ймовірно, служили місцями для релігійних ритуалів і церемоній. Вони також відігравали політичну роль, символізуючи міць і суверенітет культури. Деякі інтерпретують руйнування як зловісний знак.

Новини про піраміди - деталі

Тривалий час точилася суперечка про те, як саме перші інженери цивілізованого світу побудували великі піраміди Єгипту.

Популярна теорія припускає, що вони використовували систему мотузок і саней для підйому каміння на вершину, поки піраміда зводилася знизу вгору, шар за шаром.

Однак нове дослідження припускає, що найстаріша піраміда в Єгипті, піраміда Джосера, була побудована 4700 років тому з використанням ще більш хитромудрого "гідравлічного підйомника".

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