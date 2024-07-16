Тепер справа за малим - зрозуміти, як стимулювати вироблення в організмі потрібних молекул.

Боротьба із зайвою вагою може бути більш або менш успішною залежно від обраної дієти і режиму фізичних навантажень. Однак різні люди, які сидять на однаковій дієті і виконують однакові фізичні навантаження, можуть втрачати вагу з дуже різною швидкістю.

Тривалий час вчені намагалися зрозуміти, чому конкретно індивідуальний метаболізм може мати настільки значний ефект. Нова наукова робота, опублікована в журналі Molecular Metabolism, проливає світло на можливі причини цього.

У минулому вчені вже з'ясували, що організм виробляє молекули білка PGC-1⍺ як реакцію на фізичну активність. Ймовірно, вони якось стимулюють енергетичний обмін, проте досі були сумніви, що збільшення кількості цього білка може прискорити схуднення.

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Група японських дослідників з Університету Кобе з'ясувала, що у молекул PGC-1⍺ буває кілька варіацій. Ті ж молекули у варіації b і c під час тренування виробляються набагато активніше. Але не у всіх. І це ключовий момент.

Експеримент, поставлений японцями на мишах, виявив, що тварини, у яких не вироблялися молекули типів b і c, під час фізичної активності споживали менше кисню і спалювали менше жиру.

Потім японські дослідники повторили свій експеримент на групі з 10 людей. Результати виявилися такими ж, як і у тварин: менша кількість сигнальних молекул типів b і c означала менше споживання кисню, меншу витрату енергії та, відповідно, менш ефективне спалювання жиру.

Автори дослідження вважають, що це відкриття може мати велике значення, оскільки вказує шлях розробникам препаратів для схуднення.

"Останнім часом були розроблені препарати проти ожиріння, які пригнічують апетит, і їх все частіше призначають у багатьох країнах світу. Однак не існує ліків, які лікували б ожиріння, збільшуючи витрату енергії. Якщо вдасться знайти речовину, що підвищує рівень сигнальних молекул типів b і с, це може призвести до розробки ліків, які збільшують витрату енергії під час фізичних навантажень або навіть без них", - кажуть дослідники.

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Як писав УНІАН, супербактерія, яка вбиває 300 000 людей на рік, швидко еволюціонувала зі звичайних бактерій. Дослідження може допомогти лікарням краще контролювати поширення інфекцій, що викликаються супербактеріями.

Також ми розповідали, що вчені виявили додаткову загрозу, що виходить від посуду, яким користується кожен. Пластикові пляшки і так вважалися не найкращим винаходом людства, але нове відкриття значно погіршить його репутацію.

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