Завдяки доступу до Інтернету кожен може поспілкуватися з рідними через соціальні мережі або за допомогою відеодзвінків.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту - компанії ESET розповіли, як безпечно зустріти Новий рік, не нарвавшись на хакерів.

«Цього року в більшості випадків новорічні плани довелося скасувати через пандемію і знайти інші способи відсвяткувати і побути з близькими. Сьогодні це не проблема, оскільки завдяки доступу до Інтернету кожен може поспілкуватися з рідними через соціальні мережі або за допомогою відеодзвінків. Однак слід пам'ятати, що, використовуючи такі онлайн-платформи, ви можете наштовхнутися на шахраїв», - повідомляють в компанії ESET.

Одним із поширених способів залишатися на зв'язку з друзями та родиною під час святкування Нового року, зберігаючи при цьому дистанцію, є використання різних онлайн-платформ для відеозв'язку, таких як Zoom. З початку пандемії ці платформи стали дуже популярними серед користувачів, що привернуло увагу й кіберзлочинців. Тому для захисту онлайн-дзвінків перед підключенням фахівці радять перевіряти налаштування безпеки Zoom.

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Також слідувати правилам безпеки необхідно в соціальних мережах. Щоб не стати жертвою шахраїв, в компанії ESET рекомендують контролювати інформацію, яку Ви публікуєте, і користувачів, для яких вона доступна. Зокрема, звертати увагу на інформацію, яку можна дізнатися з фото на сторінці.

Крім того, за даними ЕЅЕТ, поширеною шахрайською схемою є створення копій облікових записів в соцмережах. Спочатку кіберзлочинець копіює всю інформацію профілю жертви і починає писати її друзям. Як правило, зловмисник під виглядом одного повідомляє про злом його акаунта і викрадення грошових коштів із банківського рахунку і просить переслати певну суму.

"Тому в разі подібних ситуацій не поспішайте перераховувати гроші, спочатку переконайтеся, що вам дійсно пише ця людина, а не шахрай", - йдеться в повідомленні.

Наступне важливе правило безпеки полягає в тому, що для завантаження на пристрій будь-якої нової програми - месенджера або гри - важливо обирати офіційні магазини додатків. Навіть якщо інший неофіційний магазин пропонує завантажити потрібну вам програму дешевше або безкоштовно, все одно варто відмовитися.

У компанії ESET додають, що до загроз необхідно бути готовими також на сайтах знайомств. Серед поширених ознак шахрайства, на які варто звернути увагу - сильне прагнення співрозмовника перейти на іншу платформу для спілкування, швидке визнання в любові, а також прохання надіслати гроші.

Онлайн-ігри, за даними фахівців з кібербезпеки, також приваблюють зловмисників. Щоб прискорити хід гри, деякі програми пропонують внутрішні покупки, але за додаткову плату. Цим користуються і шахраї, які часто намагаються обдурити гравців, пропонуючи нібито вигідні пропозиції, в результаті яких можна залишитися і без грошей, і без бажаної послуги. Тому будь-які покупки варто робити тільки в офіційному магазині гри.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис.нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині й на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН